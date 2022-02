Übermut wäre das falsche Signal

Die finanzielle Großwetterlage der Stadt Telgte sei relativ entspannt, habe doch die Stadtkasse 2020 von den Corona-Erstattungen des Bundes und des Landes NRW profitiert und im Jahr 2021 rekordverdächtige Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion. Daher verfüge die Stadt aktuell über erfreulich hohe Rücklagen. Für Übermut bestehe allerdings kein Grund, denn Rekordinvestitionen, vor allem im Schulbereich, würden die Verschuldung der Stadt mittelfristig auf 39 Millionen Euro fast verdreifachen.

Bei den Beratungen des Haushaltes 2022 stand für die CDU-Fraktion zuerst der Wohnungsmarkt in Telgte im Mittelpunkt. „Angebot und Nachfrage gehen auseinander, die Preise steigen, und Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen haben zunehmende Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden“, schreibt Fraktionsvorsitzender Christoph Boge. Vor ähnlichen Problemen stehe die Verwaltung selbst, wenn es um die Unterbringung von Geflüchteten oder Obdachlosen gehe. Darum fordert die CDU-Fraktion die Einrichtung der Stelle eines Wohnraumförderers. „Viele kleine und große Stellschrauben müssen bewegt werden, um die Situation in Telgte zu verbessern. Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis. Für diese Aufgaben brauchen wir einen Kümmerer“, so Christoph Boge.

Hilfestellung signalisiert die CDU für den Raestruper Gemeindehaus-Verein. Der beantragte Bau-Zuschuss solle gezahlt werden. „Für die Dorfgemeinschaft in Raestrup ist das Gemeindehaus ein Meilenstein. Es verdient unsere volle Unterstützung“, so Alfred Bockelbessmann. Um Spielflächen und Plätze möchte sich die CDU an drei Stellen verstärkt kümmern. So soll der von vielen Anliegern geforderte Spielplatz am Finkenweg in Angriff genommen und vollwertig ausgestattet werden. Auch soll die Fläche dauerhaft ein Spielplatz bleiben. Darüber hinaus soll im Zusammenhang mit dem Masterplan Innenstadt der Platz „Am Schilde“ aufgewertet und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden.

Die notwendige Ersatzbeschaffung von Parkplätzen gehört für die CDU mit zu diesem Paket. Gleiches gelte für die Schaffung einer Lauffläche für Hunde. „Wir sehen hier großen Bedarf“, so Elke Duhme und Anne Katrin Schulte.

Im Bereich Klimaschutz sehen die Christdemokraten in der Unterstützung bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Privathäusern ein sinnvolles Betätigungsfeld. „Es dient dem Klimaschutz, aber vor dem Hintergrund extremer Preissteigerungen bei Strom und Gas auch dem Geldbeutel der Bürger. Energie muss bezahlbar bleiben, und da können PV-Anlagen einen sinnvollen Beitrag leisten“, erklärt Norbert Woestmeyer.