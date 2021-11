Überraschte Gesichter an verschlossener Tür

Verdutzte Gesichter am Dienstagmorgen vor der geschlossenen grauen Metalltür am Edeka-Markt Haveresch. Die sollte eigentlich offen stehen; denn dahinter erledigen die Telgter ihre Postgeschäfte. Diesmal nicht.

Kunden, die in die Post-Filiale Haveresch wollten, standen gestern überraschend vor verschlossener Tür.

Ein Zettel an der Tür informierte darüber, dass jetzt umgebaut wird und die Post-Agentur erst ab 11. November wieder geöffnet sein wird. Unverrichteter Dinge zogen Kunden mit Paketen, Päckchen und Briefen wieder ab.

Es hätte besser mit der Information im Vorfeld laufen können. Das räumen sowohl der Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group als auch der von „Tabak & Co“ ein, seit Dienstag neuer Betreiber der Post-Agentur. Dem einen war die Dimension der Schließungsphase – acht Betriebstage – „durchgegangen“, der andere hielt einen Aushang in der Filiale für ausreichend.

„Es sind umfangreiche Veränderungen und Umbauarbeiten erforderlich. Es ist schon so eng getaktet, wie nur möglich“, sagt Post-Pressesprecher Rainer Ernzer. Hinter „Tabak & Co“ steht die DTV Einzelhandelssysteme GmbH & Co KG aus Frechen. Sie sorgt für ein neues Gewand und ein erweitertes Sortiment mit Tabakwaren, Zeitschriften, Postzusatzartikeln und Lotto-Annahmestelle. Dafür seien die bisherigen Mitarbeiter übernommen und neue zusätzliche eingestellt worden.

Bis zum 11. November müssen sich die Post-Kunden behelfen. Ernzer verweist auf die Möglichkeiten, Briefe online mit einem Code zu frankieren und Pakete an den Packstationen (Edeka-Markt, Raiffeisenmarkt) oder beim Paketzusteller abzugeben. Hinsichtlich nicht zustellbarer Einschreibe-Briefsendungen in Telgte gebe es „tatsächlich ein Manko“. Die müssen die Telgter nämlich dann in Ostbevern (Schulstraße 8) abholen. „Aber das ist ja nicht viel.“ Nicht zustellbare Pakete werden dagegen bei Farbwelten Wende (Westbeverner Straße 2) zur Abholung gelagert. Beides – Briefe und Pakete – aber nur sieben Tage lang. „Über die vielfältigen Angebote kann man sich schon etwas behelfen“, ist sich Ernzer sicher. Ab 11. November erwarte die Post-Kunden dann eine „völlig neue Filiale“ mit „stabilen und erweiterten Öffnungszeiten“ im Haveresch-Gebäude. Künftig sei die Tür von montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18.30 Uhr durchgehend geöffnet.