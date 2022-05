Überschäumende Lebendigkeit

Die Sängerin Pe Werner verstand es bei ihrem Auftritt in Telgte, das Bürgerhaus nicht nur musikalisch, sondern auch von der Liedauswahl her zu begeistern.

Pe Werners „Eine Nacht voller Seligkeit“ war im bestens besuchten Bürgerhaus wie eine musikalische Reise durch gleich mehrere Jahrzehnte. Pe Werner, die Sängerin mit großer Bühnenpräsenz und mitreißender Ausstrahlung, ist in Telgte bestens bekannt, hat wiederholt mit ihren ganz unterschiedlichen Programmen den Liebhabern feinster von Hand gemachter Musik unterhaltsame Stunden bereitet.

Mit dem Pianisten Peter Grabinger hatte sie einen musikalischen Weggefährten, der nicht nur ein Meister der Tasten ist, sondern mit bissig-ironischen Einwürfen der Wahl-Kölnerin immer wieder Stichworte für süffisanten Plaudereien bot. Mit dem legendären von Marika Röll bekannten Schlager „Eine Nacht voller Seligkeit“ eröffnete Pe Werner, mit bürgerlichem Namen Pe Malou Werner, einen Abend, der an Spritzigkeit und Lebendigkeit nur so überschäumte.

Wenn es um Schlager wie „Hab’n Sie nicht ‚nen Mann für mich? von Evely Künneke geht, war Pe Werner so ganz in ihrem Element. Da erklang das Lied aus dem Jahre 1951 oder der Schellackschlager „Bei mir bist du schön“ der Andrew Sisters von 1937 wie vom Staub der Zeit befreit in einem lebendigen Gewand.

Selbst Ausflüge in die Welt der Operette gelangen Pe Werner bei „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“ mit Bravour. Und auch die große Brigitte Mira wäre von der Interpretation ihres „Die Männer sind ja alle Verbrecher“ genauso hingerissen gewesen wie das Publikum.

Von Max Raabe kennt man „Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche“. Bei so fulminanter Gesangskunst und versiertem Klavierspiel waren die Anwesenden regelrecht hingerissen von dem hintergründigen Humor dieses Liedes.

Pe Werner, die ihre ersten Schlagererlebnisse in früher Kindheit im heimischen Badezimmer gesammelt hat, ist eben eine große Künstlerin, die jedes Lied veredeln kann. Die Musik aus Filmen der Zeit des Wirtschaftswunders hat es Pe Werner besonders angetan. Aus der großen Schatzkiste ihres Repertoires hatte sie ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das von dem Filmhit „Kauf mir einen bunten Luftballon“ bis zur bitterbösen und mit schwarzem Humor nur so durchtränkten Neuvertextung des von Charles Aznavour bekannten „Du läßt dich geh’n“ reichte.

Aus Bill Ramseys „Pigalle“ wurde dann schnell „Die Galle“ und bei Caterina Valentes „Komm ein bisschen mit nach Italien“ spürte man ganz deutlich den Hauch dieser Zeit, in der man im Sommer mit dem VW Käfer in südliche Gestade reiste.

Aus den Niederungen des deutschen Schlagers kramte sich Chris Roberts „Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich die liebe?“ mit Melancholie und triefendem Schmalz hervor. So etwas Inniges macht Pe Werner so schnell keine andere Sängerin nach. Von Schellackschätzchen wie dem von Lizzi Waldmüllers bekannten „Bel Ami“ spannte sie den Bogen bis einer Huldigung an die Randgruppe der Gesellschaft bei ihrem „Weibsbilder“.

Mit Pe Werner und Peter Grabinger erlebte man Entertainment auf hohem künstlerischen Niveau mit einem Programm, das von der Künstlerin immer wieder aufgegriffen und bereichert wird.