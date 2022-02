Umweltbewusste Entsorgung

Telgte

Schadstoffe und Sonderabfälle können Telgtes Bürger einmal im Monat kostenlos loszuwerden. Das Schadstoffmobil macht zunächst am Brinker Platz in Vadrup und dann auf dem Busparkplatz auf der Planwiese in Telgte Station. Das Angebot wird gut angenommen.

Von Stefan Flockert