Uneigennütziger Einsatz

„Ihre Arbeit ist im gesellschaftlichen Leben längst nicht ausreichend gewürdigt“, stellte Bürgermeister Wolfgang Pieper im Rahmen der Verleihung des „Thünte-Preises“ an das Seniorenheim Haus Maria Rast fest. Mit dem Ehrenamtspreis werden „Menschen für Menschen in Telgte“ jährlich ausgezeichnet.

Seit 19 Jahren zeichnet das Kuratorium der „Stiftung Thünte“ jedes Jahr Personen mit dem Ehrenamtspreis „Menschen für Menschen in Telgte“ aus, die sich in besonderer Weise und uneigennützig um bedürftige und notleidende Mitmenschen, um das gedeihliche Zusammenleben der Einwohner Telgtes oder um die Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Telgte verdient gemacht haben. Und die durch ihr Beispiel zu Gemeinsinn sowie humanitärer, caritativer oder kultureller Betätigung anspornen.

Dieses Mal erfolgte die Vergabe im Seniorenheim Haus Maria Rast. Den Preis erhielten die insgesamt 80 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der caritativen Einrichtung. Die Entscheidung des Kuratoriums für das Team des Hauses Maria Rast fiel am 21. Januar während der vom SARS-CoV-2-Virus verursachten Pandemie, als während des Lockdowns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich für die Bewohner unter hohem persönlichen Risiko leidenschaftlich für das Leben und für die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner einsetzten. Im Haus Maria Rast leben 81 Menschen in Kurzzeit- oder vollstationärer Pflege in sechs Wohngruppen und einer Pflegeoase.

Dr. Anja Schöne, Mitglied des Kuratoriums der „Stiftung Thünte“, eröffnete die Feierstunde im Innenhof, so dass diese auch von den Balkonen miterlebt werden konnte. Bürgermeister Wolfgang Pieper sprach stellvertretend für das Kuratorium von uneigennützigem Einsatz aller Pflegefachkräfte in einer besonders schweren Zeit. Eine Einrichtung zu führen und zu betreiben, wie Maria Rast, sei eine hohe Herausforderung. „Ihre Arbeit ist im gesellschaftlichen Leben längst nicht ausreichend gewürdigt. In einer Zeit von Corona, in der der Krankenstand sehr hoch war, mussten Sie in außergewöhnlicher Weise den Betrieb aufrecht erhalten. Ich habe in Gesprächen immer wieder gespürt, wie hoch die Belastung auf den Schultern der Pflegenden gelegen haben muss. Sie stehen exemplarisch für alle Menschen, die in der Altenpflege tätig sind.“



Der Preis sei ein Anerkennungspreis, betonte Wolfgang Pieper: „Eine Anerkennung für Ihre Arbeit in einer schwierigen Zeit und eine Anerkennung dafür, dass sie als Team zusammen gestanden haben und dieses Haus eine gute Station für die Menschen ist. Dafür gilt Ihnen unser Respekt und unsere Dankbarkeit.“

Stellvertretend nahm Einrichtungsleiterin Karen Ohlmeyer die Urkunde entgegen.