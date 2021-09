Unfall beim Abbiegen

Zwei Pkw stießen am frühen Montagabend in der Nähe des Campingplatzes bei einem Abbiegemanöver zusammen.

Zu einem Unfall kam es am frühen Montagabend in der Nähe des Campingplatzes Sonnenwiese an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Warendorfer Straße. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Pkw beim Abbiegen zusammen. In den beiden Fahrzeugen waren zusammen drei Personen, darunter eine Schwangere. Diese wurde sicherheitshalber vom Notarzt am Einsatzort untersucht. Die Feuerwehr Telgte war vor Ort und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.