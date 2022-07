Unfall verursacht und geflüchtet

Von der Polizei gesucht wird derzeit der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der am Montag in Raestrup einen Unfall verursacht hat und abgehauen ist.

Von der Polizei gesucht wird derzeit der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der am Montag um 10.28 Uhr auf der B 64 von Warendorf Richtung Telgte unterwegs war. Ein 70-jähriger Mann aus Herzebrock fuhr in entgegengesetzter Richtung. In Höhe Raestrup kam ein schwarzer Kleinwagen auf seine Fahrbahn. Um nicht mit dem anderen Auto zusammenzustoßen, lenkte der Herzebrocker nach rechts und stieß hier mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer in dem schwarzen Kleinwagen fuhr weiter, ohne die Polizei zu informieren. Die Beamten fragen: Wer kann Hinweise zm beteiligten Auto oder Fahrer geben? Meldungen nimmt die Polizei,

0 25 81/94 10 00 oder per Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.