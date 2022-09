Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

ARCHIV - Die Weste eines Polizeibeamten spiegelt sich am 09.06.2016 in Freiburg (Baden-Württemberg) während einer Kontrollaktion in der Scheibe eines Polizeifahrzeuges. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa: «Thomas Strobl: Polizisten sollen freillig länger arbeiten können» vom 16.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Während einer Streifenfahrt am Donnerstag gegen 23.20 Uhr fiel Polizisten ein 21-jähriger Mann auf, der mit seinem Pkw in Telgte mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten forderten den Münsteraner auf, am Orkotten anzuhalten. Während der eigentlichen Kontrolle fielen den Polizisten körperliche Auffälligkeiten auf, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Einem freiwilligen Drogenvortest stimmte der 21-Jährige zu – dieser war positiv. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, einige Wochen zuvor letztmalig Drogen genommen zu haben. Er korrigierte seine Aussage wenig später aber und bejahte, am Donnerstag etwas konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.