Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei der Kontrolle eines Autos ist der Polizei am Dienstagvormittag eine Frau aufgefallen, die nach Angaben der Beamten unter dem Einfluss von Drogen stand. Die 48-Jährige aus Warendorf fuhr mit drei weiteren Insassen in ihrem Auto auf dem Steintor. Beim Erblicken des Streifenwagens änderte sie unvermittelt die Fahrtrichtung. Während der Kontrolle wenig später gab die Frau zunächst an, keine Drogen zu nehmen und einem freiwilligen Drogenvortest zuzustimmen. Während des Testes lenkte sie allerdings ein und gab an, am Morgen Drogen konsumiert zu haben - das bestätigte auch der Test. Außerdem zeigte die 48-Jährige körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.