Unterstützung auch in Pandemie-Zeiten

Auch in Zukunft möchte der Förderverein Fidelio die Arbeit der Musikschule in gewohnter Form unterstützen.

Erleichtert zeigte sich Julia von der Wroge, Vorsitzende des Fördervereins Fidelio der Musikschule, dass sich der Verein endlich wieder treffen könne, um Projekte zu besprechen, die dazu beitragen, die städtische Musikschule finanziell und ideell zu unterstützen und damit die musikalische Ausbildung von Kindern zu fördern. Sie freute sich, dass sie endlich wieder ihre treuesten Mitglieder zur Mitgliederversammlung des Fördervereins im Haus der Musik begrüßen konnte. Besonders herzlich willkommen hieß sie den Leiter der Musikschule, Gregor Stewing.

Wegen der Corona-Pandemie war die letztjährige Versammlung ausgefallen. So hielt die Vorsitzende dieses Mal einen Zweijahresbericht. Der vom Vorstand eingebrachten Vorlage zur Satzungsänderung stimmte die Versammlung einstimmig zu. „Kern der Änderungen“, so die Vorsitzende, „sind organisatorische Punkte. Die Ziele und die Ausrichtung des Fördervereins haben weiterhin Gültigkeit.“ Als Ziele der Vereinsarbeit nannte Julia von der Wroge die Unterstützung der Musikschule in ideeller und materieller Form, die Gewinnung neuer Mitglieder und die Öffentlichkeitsarbeit.

Musikschulleiter Gregor Stewing bezeichnete den Beschluss für den Neubau eines „Hauses der Musik und Begegnung“ am Emstor als einen Meilenstein für die Musikschule.

Dennoch gab es in den zurückliegenden zwei Jahren Aktionen und Auftritte der Musikschule, die finanziell unterstützt wurden. Dazu gehören die Anschaffung weiterer Deckenfluten und einer LED-Lichtleiste im „Haus der Musik“, die Reparatur und Anschaffung von Instrumenten und die Vergabe von drei Stipendien über insgesamt 1500 Euro. Außerdem schaffte der Förderverein Fidelio notwendiges Musikzubehör an.

Julia von der Wroge lobte die Spendenbereitschaft trotz der angespannten Corona-Situation in Telgte. Sie sei sehr hoch geblieben und hat gegenüber 2019 kaum abgenommen.

Die Vorsitzende gab auf der Versammlung auch einen Ausblick auf die Aktivitäten im kommenden Jahr. Sie betonte, dass alle bisherigen Unterstützungen für die Musikschule in ungekürzter Form bestehen bleiben.