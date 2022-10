Unterstützung des MHD kommt direkt vor Ort an

Der Malteser Hilfsdienst Telgte hat erneut einen Hilfsgütertransport ins polnische Glatz erfolgreich abgeschlossen. Die Freude über so viel Hilfsbereitschaft aus Telgte war in der Grafschaft Glatz sehr groß. Mit einem Lkw und einem Kleintransporter waren die Malteser nach Ober- und Niederschlesien gefahren, um dort Hilfsbedürftigen und Geflüchteten aus der Ukraine mit Winterbekleidung, Bettwäsche, Handtüchern, Süßigkeiten für die Kinder, Reinigungs- und Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Pampers und Material für die Altenpflege zu versorgen. Horst Ulbrich, Vorsitzender der Deutsch-sozial-kulturellen Gesellschaft in Glatz, war erfreut über den „Besuch“ der Telgter MHD-Delegation.

Die nächste Station war die Schule für behinderte Kinder in Glatz. Die Kinder begrüßten sie dort mit einem Ständchen. Die Malteser überreichten pädagogisch wertvolles Spielzeug. Anna Olak, Direktorin der Schule, und Lehrerin Monika Sweat bedankten sich bei den Ehrenamtlichen für ihr soziales Engagement. Die beiden Pädagoginnen erzählten von der Gemüseernte, die sehr erfolgreich gewesen sei. Die Sämereien hatten die Malteser bereits im April nach Schlesien mitgebracht.

Unterkunft für Geflüchtete

MHD-Geschäftsführerin Rita Hüser berichtet nach der Rückkehr der ehrenamtlichen Helfer, dass die beiden Pädagoginnen Monika Sweat und Anna Olak in Bad Reinerz, dem ältesten Kurort Niederschlesiens, eine zusätzliche Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen haben. Dort seien derzeit vier Mütter und 15 Kinder untergebracht. Einige dieser Kinder zwischen einem und 15 Jahren haben in dem Krieg ihre Eltern verloren. Die älteren Jugendlichen sind zurück in die Ukraine gefahren, um dort zu studieren. Es besteht kein Kontakt zu ihnen und niemand weiß, ob sie noch leben oder in den Krieg eingezogen worden sind, erfuhren die Malteser wenig Erfreuliches.

Der MHD-Stadtverband Telgte bedankt sich bei bei den Spendern aus Telgte, die mit Sach- und Geldspenden diesen Hilfstransport ermöglicht haben.