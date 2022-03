Ursula Hedding geht nach 27 Jahren

Sie war 27 Jahre lang an der Klinik Maria Frieden Telgte tätig: Ursula Hedding geht in den Ruhestand. Neben ihrer Verabschiedung begrüßten die Verantwortlichen auch deren Nachfolgerin.

Wechsel in der Pflegedirektion der Klinik Maria Frieden Telgte: In kleinem Rahmen verabschiedeten Mitarbeitende aus der Klinik, die Bereichs- und Fachleitungen der Pflege, das Direktorium und die Geschäftsführung die langjährige Pflegedirektorin Ursula Hedding nach 27-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Gleichzeitig begrüßten sie Melanie Eichler als deren Nachfolgerin.

„Wir bedauern sehr, dass eine Abschiedsfeier aktuell nicht in dem Rahmen, der Ursula Hedding gebühren würde, möglich ist“, so Julia Swienty, kaufmännische Direktorin der Klinik Maria Frieden Telgte.

Persönliche Abschiede

Dennoch wurde der letzte Arbeitstag von Ursula Hedding nach über 27 Jahren Tätigkeit laut einer Klinik-Mitteilung zu einem besonderen. Im Laufe des Tages wurde die künftige Ruheständlerin von allen Abteilungen noch einmal eingeladen, so dass sich Mitarbeitende persönlich verabschieden konnten. Zum Abschluss des Tages wurde mit Vertretern aus allen Abteilungen ein Gottesdienst in der Klinik-Kapelle gefeiert.

Als Zeichen für all das, was in Ursula Heddings bevorstehenden Ruhestand erblühen soll, bestückten die Mitarbeiter eine Linde mit Wünschen, die im Anschluss an den Gottesdienst im Klinikgarten eingepflanzt wurde.

Ein Rückblick

Nach dem Gottesdienst ließen die ehemalige ärztliche Direktorin und langjährige Kollegin, Dr. Barbara Elkeles, und die ärztliche Direktorin Prof. Dr. Svenja Happe die 27 Dienstjahre von Ursula Hedding Revue passieren. Diese war seit 1994 in der Klinik beschäftigt, zunächst als Pflegekraft, dann als Stationsleitung und seit 2010 übernahm sie die Position der Pflegedienstleitung – später der Pflegedirektorin. Sie setzte sich demnach immer für die Belange und qualifizierte Weiterentwicklung der Pflege ein.

Auch Geschäftsführer Klaus Abel fand Anerkennung und dankte Ursula Hedding für ihre „herausragende Arbeit und die gute und kollegiale Zusammenarbeit“.

Tief mit der Klinik verbunden

Heddings Team der Pflegefach- und Bereichsleitungen und die stellvertretende Pflegedienstleitung machten in persönlichen Worten deutlich, dass Hedding tief mit der Klinik verbunden war und ihre Loyalität stets in ihrem Handeln zu spüren war. „Für die mehr als 200 Mitarbeitenden in der Pflege hatte sie immer ein offenes Ohr, das wussten alle sehr zu schätzen“, heißt es in der Mitteilung.

Seit Anfang März ist Melanie Eichler in der Position der Pflegedirektorin tätig. Sie wechselte von dem Ameos Klinikum Osnabrück, wo sie zuletzt als Pflegedienstleitung und Stellvertretung des Pflegedirektors tätig war. In der Klinik Maria Frieden Telgte wird sie für die Beschäftigten aus dem Pflege- und Funktionsdienst sowie für die Ausbildung des Pflegenachwuchses zuständig sein und gemeinsam mit der kaufmännischen Direktorin Julia Swienty und der ärztlichen Direktorin Prof. Dr. Svenja Happe die Klinik leiten.

Erster Eindruck: positiv

„Ich freue mich, dass wir mit Melanie Eichler eine sehr erfahrene und hoch qualifizierte Persönlichkeit für die Nachbesetzung der Position der Pflegedirektorin gewinnen konnten“, sagt Julia Swienty.

„Auf meine neue Tätigkeit in der Klinik Maria Frieden Telgte freue ich mich sehr“, erklärt Melanie Eichler. „Meine ersten Eindrücke, die ich bereits sammeln konnte, waren sehr positiv und ich habe mich in der Klinik willkommen gefühlt. Jetzt freue ich mich darauf, ein Teil des Teams zu sein.“ Die 42-jährige Pflegeexpertin möchte sich auch für eine zukunftsorientierte Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Gewinnung neuer Fachkräfte für Telgte stark machen.