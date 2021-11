Vater und Sohn teilen Leidenschaft für die Taubenzucht

Reinhard und Jens Gronhoff haben eine gemeinsame Leidenschaft: Brieftauben. „Was uns daran fasziniert? Die sind intelligent, treu und besitzen einen unvergleichlichen Orientierungssinn“ beschreiben Vater und Sohn ihre Begeisterung für diese Tiere.

Jetzt wurde ihr großes Engagement mit Erfolgen gekrönt. Vereinsmeister der Reisevereinigung Telgte mit den Jungtauben und eine erstklassige Platzierung im Regionalverband Münsterland. Doch ein erfolgreicher Schlag nimmt viel Zeit in Anspruch. Vor und nach der Arbeit und natürlich an den Wochenenden kümmern sich die Gronhoffs um ihre 152 Tauben. „Haltung, Zucht, Betreuung, Pflege, Distanzflüge und Ausstellungen gibt es. Das macht unser Hobby so abwechslungsreich und interessant“, meinen die Züchter.

In diesen Tagen wechseln die Tauben gerade ihre Gefieder: das Mausern. Jens Gronhoff beschreibt, warum diese vollständige Erneuerung des Federwerks so wichtig ist: „Daran erkennen wir, dass unsere Tauben gesund sind und deren Hormonsystem intakt ist.“

Die 64 Jungtauben, die erst im März geboren wurden, haben in ihren ersten sechs Lebensmonaten viel gelernt. Höhepunkte waren fünf Wertungsflüge, die im August und September stattfanden. Doch zuvor wurden sie ausgebildet: „Dazu gehören die Fütterungszeit, wo sie Wasser finden und die ersten Erkundungsflüge. Schrittweise sind wir mit den Tauben ausgezogen, erst zwei, dann vier Kilometer und später noch weitere Distanzen vom Heimatschlag entfernt, von wo aus die Tauben ihrem Instinkt folgend den Heimatschlag wieder anflogen.“ Die Kondition, so Jens Gronhoff weiter, „entwickelt sich mit häufiger werdender Flugzeit und immer größerer Entfernung vom Heimatschlag“.

Als dann auch die beiden Trainingsflüge über 50 und 90 Kilometer erfolgreich verlaufen waren, folgten die Leistungsflüge. Die Reisevereinigung Telgte, der die Gronhoffs angeschlossen sind, hatte beim ersten Distanzflug der Jungtauben 1138 Brieftauben in einem Kabinenexpress nach Gilserberg in Nordhessen gefahren. 145 Kilometer hatten die Brieftauben von dort aus zurückzufliegen.

Gronhoffs schickten ihre 64 Jungtauben auf die Reise. Alle trugen einen elektronischen Ring mit integriertem Chip an den Füßen. „Die schönsten Momente sind die Rückkehr unserer Tauben, wenn sie ihre Flügel anlegen, sich auf das Einflugbrett setzen und die Öffnung durchqueren“, so Vater und Sohn.

„Wir genießen jedes Mal die Ankunft.“ Die Zeit wird jeweils elektronisch erfasst. 80 bis 120 Kilometer fliegen die Tauben stündlich. „Nach dem Start können wir so einigermaßen genau den Zeitpunkt der Rückkehr wissen: Wenn die erste Taube ihr Ziel erreicht hat, folgen die restlichen im Sekundentakt.“

Beim Landeanflug wissen die Gronhoffs exakt, welche Taube mit welcher Nummer ihr Ziel erreicht hat. Die Tauben mit den Ringnummern 704 und 6064 waren in diesem Jahr immer die Ersten. Von einer Antenne wurden sie erfasst. Ihr Ankommen und die Zeit wurden in einem automatischen Bediengerät registriert. Später, als sich alle 64 wieder in ihrem Taubenschlag befanden, wurde das Gerät zum Auslesen zur Vereinszentrale gebracht.

Noch vier weitere Wertungsflüge folgten für die Jungtauben: Grünberg (Hessen) über 171 Kilometer, Schüchtern (Hessen) über 217 Kilometer, Dettelbach (Bayern) über 295 Kilometer und schließlich Höchstadt/Erlangen (Bayern) über 330 Kilometer. Zusammengefasst legte jede Taube auf fünf Distanzflügen mindestens 1158 Kilometer zurück.

Von den gestarteten Tieren kamen jeweils fünf in die Wertung. Das Team Gronhoff hatte nicht nur die besten Jungtauben, sondern auch in der Mannschaftswertung belegte es den ersten Platz bei der Reisevereinigung Telgte. Alle 64 erreichten ihr Ziel.

Worüber die Gronhoffs besonders stolz sind: dass sie nach einer landesweiten Auswertung des Regionalverbandes Münsterland mit ihren fünf besten Brieftauben den sechsten Platz belegten. 215 Züchter konnten sie so hinter sich lassen. „Und noch eines ist uns wichtig: Die harmonische Gemeinschaft und Kameradschaft in unserem Verein. Wir unterstützen uns gegenseitig“, loben Vater und Sohn diese Zusammenarbeit.

Jetzt ist auch bei Gronhoffs die Saison beendet und der Freiflug wird stark eingegrenzt. Zu groß sei die Gefahr, so Reinhard Gronhoff, dass die Tauben Opfer von Greifvögeln würden. Im Taubenschlag oder in Freiluftvolieren überwintern die Tiere. „Jetzt ist es wichtig,“ so Jens Gronhoff, „dass die Tiere beim Mausern durch spezielles Futter wie Vitamine und Mineralien unterstützt werden“.