Veränderungssperre durchgeboxt

Für die einen müssen Ziele des Einzelhandelskonzeptes geschützt werden, für die anderen ist es pure Handelverhinderungspolitik. In der Sitzung von Bau- und Planungsausschuss und direkt im Anschluss im Rat ging es am Donnerstag erneut um den Erlass einer Veränderungssperre für den Bereich „Orkotten/Alfred-Krupp-Straße“. Mit den Stimmen von Grünen und CDU wurde am Ende gegen FDP und und SPD eine neue Veränderungssperre erlassen. Damit wird unter anderem verhindert, dass sich die Drogeriemarktkette Rossmann im ehemaligen Möbel Theves-Gebäude von ansiedelt.

Vor der Sommerpause hatte die CDU noch gegen eine neuerliche Veränderungssperre gestimmt, auch deshalb, weil es der Stadtverwaltung seit 2019 nicht gelungen war, einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Christdemokraten waren nun wohl auch deshalb umgeschwenkt, weil Eile geboten war, da die TSFA Immobilien GmbH, die heutige Eigentümerin des Theves-Gebäudes, am 15. September vor dem Verwaltungsgericht Münster auf Erteilung eines Bauvorentscheids gegen den Kreis Warendorf klagt – und bei einem Erfolg der Weg für Rossmann frei wäre.

Für zusätzlichen Zündstoff hatte im Vorfeld der Sitzung ein Schreiben des Anwaltes der TSFA Immobilien, Dr. Andre Unland, an die Fraktionsvorsitzenden gesorgt, in dem es heißt, dass die zur Beschlussfassung vorgelegte Veränderungssperre keine neue selbstständige Veränderungssperre sei, die unabhängig von der bisherigen zu bewerten sei. Um diese als als neue Fassung zu sehen, hätte für das gesamte Plangebiet ein neues Plankonzept verfolgt werden müssen. Die Erweiterung des Plangebietes reiche dafür nicht aus. Deshalb handele es sich um eine Verlängerung um ein viertes Jahr. Und das sei unzulässig.

Bürgermeister Wolfgang Pieper reagierte darauf mit Unverständnis. „Das ist eine juristische Nebelkerze, die nur Tatsachen verschleiern soll“, so Pieper. Dadurch solle nur Unsicherheit gestreut werden.

Wohl auch als Reaktion auf das Anwaltsschreiben wollten Klaus Resnischek (SPD) und Dr. Oliver Niedostadek (FDP) die Entscheidung über die Veränderungssperre lieber vertagen und das Thema im nächsten Planungsausschuss behandelt wissen. Erst müssten die rechtlichen Fragen geklärt werden, auch weil in dem Schreiben der Kanzlei Baumeister aus Münster im Falle des Erlasses einer Sperre „Entschädigungsansprüche gegen die Stadt Telgte“ ausgelöst werden könnten.

Doch auf eine Vertagung wollten sich Grüne und CDU nicht einlassen. „Es ist dringend notwendig, dass wir den ganzen Bereich jetzt absichern“, sagte Udo Woltering (Grüne).

Oliver Niedostadek sah wie Klaus Resnischek erhebliche rechtliche Risiken. Auch wegen der im Raum stehenden Schadenersatzansprüche stellte die FDP den Antrag, namentlich abzustimmen, um im Protokoll festgehalten zu sehen, wer gegen die Veränderungssperre gestimmt. Was dann in Bauausschuss und Rat auch geschah.

Jetzt dürfen die Beteiligten am kommenden Donnerstag gespannt nach Münster blicken, wenn das Verwaltungsgericht über den beantragten Bauvorentscheid urteilt.