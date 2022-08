Verantwortung für Bienenvölker

Gleich zwei Bienenvölker gab es jetzt für die Mitglieder der neuen Imker-AG an der Sekundarschule.

Imker-Geschenk an Sekundarschule

Schülerinnen und Schüler der Klasse fünf mit Siegfried Liebig am Bienenstand.

Königlichen Besuch bescherten der Sekundarschule in Telgte die Imker Timo Schmit vom Imkerverein Warendorf und der Imker Siegfried Liebig vom ortsansässigen Imkerverein. Beide spendeten für die neu gegründete Imker-AG an der Schule Bienenvölker. Nun ist es an den Schülerinnen und Schülern, sich um diese zu kümmern und auf den Winter vorzubereiten, um dann im nächsten Frühjahr als süßen Erfolg den ersten eigenen Schulbienenhonig ernten zu können.

Die Schülerinnen und Schüler sollen laut einer Pressenotiz durch die Mitarbeit in der AG lernen, Verantwortung für lebende Tiere und die Natur zu übernehmen. Selbstorganisation und strukturierte Arbeiten sowie längerfristige Planung sind weitere Kompetenzen, die im Projekt angebahnt werden. Außerdem sollen die Kinder ein Bewusstsein für die Umwelt und Natur entwickeln, lernen, wie man arbeitsteilig und dennoch im Team agiert um gemeinsame Ziele erreichen zu können.