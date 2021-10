Verbandsgründung in der Diskussion

9060 Hektar umfasst die Fläche der Stadt Telgte. Auf diesem Gebiet finden sich 218 Kilometer Wirtschaftswege für die nun Christoph Hessel von der Bezirksstelle für Agrarstruktur Münsterland „ein ländliches Wegekonzept für die Stadt“ erstellt hat, das er in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses vorstellte. Eng zusammengearbeitet hat er dabei mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband. Hauptziel soll es sein, ein ländliches Wegenetz zu entwickeln, „das die Belange des ländlichen Raumes berücksichtigt und vorn der Mehrheit getragen wird“, so Hessel.

Eingeteilt wurden die Wege in fünf Kategorien: Auf Telgter Gebiet finden sich demnach 52,64 Kilometer Hauptwege, acht Kilometer Nebenwege, 44,5 Kilometer Sammelerschließungswege, über die gleich mehrere Häuser und Höfe angebunden werden, sowie 36,25 Kilometer Einzelerschließungswege zu nur einem Hof oder Gebäude. Über 73,29 Kilometer Weg werden nur landwirtschaftliche Fläche erschlossen. Bei der Untersuchung fiel auf, dass 3,26 Kilometer Weg, die auf Karten eingezeichnet sind, gar nicht mehr vorhanden sind. „Das ist aber nicht ungewöhnlich. Das ist eigentlich in jeder Kommune so“, erklärte Hessel. Wege, die lange Zeit nicht mehr befahren worden seien, beispielsweise am Rande von Felder, verschwänden schon mal.

Für Bürgermeister Wolfgang Pieper ist dieses Konzept eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den zukünftigen Umgang mit den Wirtschaftswegen. Es gelte, die Frage zu beantworten, ob das komplette Netz von 218 Kilometern aufrechterhalten werden müsse. „Und mit welchem Aufwand wollen wir die Erneuerung durchführen?“, fragte er.

Zudem müsse grundsätzlich geklärt werden, wie die Erhaltung der Wirtschaftswege dauerhaft sichergestellt werden soll. Derzeit investiert die Stadt jährlich – je nach Haushaltslage – zwischen 100 000 und 120 000 Euro in die Instandsetzung. In enger Abstimmung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband werden notwendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Telgte könne, so Pieper, weiter so verfahren. Es gebe aber auch die Möglichkeit, einen Wirtschaftswegeunterhaltungsverband – ähnlich konzipiert wie der Wasser- und Bodenverband – zu gründen, der die notwendigen Erneuerungen dann steuere. Zur Finanzierung zahlen Stadt und alle Anlieger in einen Topf ein. Jeder Wegabschnitt kommt dann irgendwann mal dran. Alle Rechte und Pflichten würden, so Hessel, von der Stadt an den Verband angetreten.

Gescher und Metelen befassen sich seit fast zehn Jahren mit dieser Möglichkeit. Geplant ist, diesen noch in diesem Jahr zu gründen.

Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Wirtschaftswegesanierung zunächst einmal wie bisher in enger Abstimmung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband durchzuführen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, in engem Austausch mit den „Modellkommunen“ zu bleiben, um deren erste Erfahrungen mit dem Wirtschaftswegeverband zur Ausrichtung der künftigen Strategie zu nutzen.