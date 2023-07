Verdacht auf illegales Autorennen

Bei einem Verkehrsunfall in Telgte wurden drei Personen verletzt. Es besteht der Verdacht eines illegalen Autorennens.

Unfall in Telgte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hans-Geiger-Straße wurden am Freitag gegen 22.20 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein Pkw war in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er einen Zaun durchbrochen hatte, kam er an einem Straßenbaum zum Stillstand.

Es besteht der Verdacht, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Da es darüber hinaus Hinweise auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen gab, wurde dem 20-jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Sein Pkw und sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

Neben der Polizei war die Feuerwehr im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel aufzufangen.