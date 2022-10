Verdiente Eckpfeiler der Gemeinschaft

Jeder Verein braucht Eckpfeiler, auf die Verlass ist, Mitglieder, die durch ihr jahrelanges Engagement mit gutem Beispiel vorangehen. Auf Paul Gesmann und Karl-Josef Luttermann vom MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup trifft das zu. Sie wurden für 25 Jahre Treue zum Gesang beziehungsweise besondere Verdienste im Rahmen der internen Sängerehrung ausgezeichnet.

Während Karl-Josef Luttermann Ehrennadel und Urkunde durch den Vereinsvorsitzenden Stefan Krieft vor Ort überreicht bekam, wurde sie Paul Gesmann nachgereicht. Die Ehrungen im Vereinslokal „Piesers Gasthaus“ boten einen würdigen Rahmen.

Während seiner Eingangsworte begrüßte Stefan Krieft auch einige Sänger in neuer Vereinsfunktion besonders, da sie erstmals in ihren neuen Funktionen bei einer Veranstaltung des MGV anwesend waren. Dies waren Kurt Nosthoff als neuer Ehrenvorsitzender sowie Heinz Papenbrock und Klaus Schmidt als neue Mitglieder im Ehrenamt des MGV. Der Ehrenrat wird komplettiert durch Willi Kaffille.

Schnell in den Verein integriert

Paul Gesmann hatte am 9. Oktober 1997 erstmals eine Chorprobe im MGV Eintracht besucht und direkt Gefallen am Chorgesang und der Gemeinschaft gefunden. Der damalige Chorleiter Willy Stegemann hatte ihn seinerzeit in den zweiten Tenor gesetzt. Er war nach seinem Vereinseintritt schnell in den Verein integriert und wurde zum Kassenprüfer gewählt. Im selben Jahr schoss er beim Vereinsschützenfest den Vogel ab. Mit seiner Frau Anni bildete er das Vereinsschützenkönigspaar.

Karl-Josef Luttermann wurde für „besondere Verdienste“ ausgezeichnet. Bei der Generalversammlung im Jahre 2016 wurde entscheiden, dass Sangesbrüder, die sich in besonderer Weise um den MGV „Eintracht“ verdient gemacht haben, mit einer entsprechenden Ehrennadel ausgezeichnet werden sollen. Berücksichtigt werden sollten Sänger, die 15 und mehr Jahre ein Amt ausübten – sei es im internen Vorstand, im Vergnügungsausschuss oder als Notenwart.

Ehrennadel in Silber

Für Karl-Josef Luttermann gab es die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit im internen und erweiterten Vorstand: Er war zunächst im Vergnügungsausschuss (1997 bis 2000) tätig, ehe er dann nahtlos in den internen Vorstand gewechselt ist und den Posten des stellvertretenden Kassierers von Willy Kafille übernahm. Anschließend war er drei Jahre an der Seite von Martin Sommer stellvertretender Kassierer und ab der Generalversammlung 2003 erster Kassierer – und das ist er auch schon seit fast 20 Jahren.

„Aber nicht nur in offiziellen Ämtern ist auf dich Verlass. Egal – und das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen – egal was für Arbeitseinsätze von den Sängern benötigt werden: Karl-Josef ist immer in erster Front mit dabei“, hob Vereinsvorsitzer Stefan Krieft begleitet vom lang anhaltenden Beifall der Sangesbrüder und ihrer Frauen hervor. Mit seiner Frau Renate bildete er auch noch das Vereinsschützenkönigspaar 2003 und das Kaiserpaar im Jahre 2016.

„Karl-Josef ist zudem einer der treusten Sänger in unserer Runde“, so Stefan Krieft. Für seine Sängertätigkeit als Aktiver wurde Karl-Josef Luttermann, der am 2. März 1989 in den MGV eintrat, bereits geehrt. „Unser Dank gilt an dieser Stelle auch deiner Frau Renate, denn sie hat einige Aktivitäten wie Radtour mit den Frauen, Deko in der Mehrzweckhalle, Cafeteria und vieles mehr eingebracht“, betonte der Vereinsvorsitzende.

Die nächsten Veranstaltungen des MGV „Eintracht“ sind das Singen der Schubert-Messe in der Kirche mit anschließender Kranzniederlegung auf dem Friedhof am 20. November, die öffentliche Nikolausfeier am 3. Dezember im Vereinslokal sowie der Auftritte auf dem Vadruper Weihnachtsmarkt.