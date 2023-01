Verteilerstation schwebt am Haken ein

Zwischen 10 und 13 Uhr waren viele Verkehrsteilnehmer am Mittwoch doch überrascht, dass die Ostbeverner Straße in Höhe des Brefeldweges – ohne Vorankündigung – komplett gesperrt war. An den Kreuzungen Einener Straße/Westbeverner Straße/Emstor und B 51/B 64 wurde der Verkehr umgeleitet. Als Ausweichstrecke dienten die Westbeverner Straße und die B 51.

Grund der Sperrung war das Aufstellen einer ersten von drei Verteilerstationen der Deutschen Glasfaser stadtauswärts kurz hinter dem Netto-Markt. Ein Mobilkran wurde benötigt, um das Verteilerhäuschen vom Tieflader an seinen Standort zu heben. An dieser Stelle laufen künftig die Signale ein und werden von dort an die Kunden weiterverteilt. Diese Stationen sind Teil des privatwirtschaftlichen Glasfaserausbaus in Telgte. Zwei weitere Verteiler werden in Kürze folgen. Der zweite wird am Freitag an der August-Winkhaus-Straße im Bereich des Schulzentrums aufgestellt.

Die erste von drei Verteilerstation der Deutschen Glasfaser, die Teil des privatwirtschaftlichen Ausbaus ist. Foto: Stefan Flockert

Der dritte soll aller Voraussicht nach am 19. Februar angeliefert werden. Dieser wird seinen Platz an der Wolbecker Straße – vom „Telgter Ei“ aus stadteinwärts – finden. Mit dem 19. Februar wurde extra ein Sonntag ausgewählt, weil dann am wenigsten Verkehr ist, denn die Verteilerstation muss mit einem riesigen Kran über das Gebäude, in dem sich ein Fitnessstudio und ein Schnellimbiss befinden, gehoben werden. Radfahrer und Fußgänger könnten die Stelle auch während der Arbeiten passieren, berichtete Nils Kutscher vom städtischen Ordnungsamt. Er verwies darauf, dass die die Maßnahme ausführende Firma die gestrige Sperrung im Vorfeld hätte publik machen müssen.