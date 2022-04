Verzicht auf Biozid-Einsatz

Beim Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner verzichtet die Stadt Telgte in diesem Jahr auf den Einsatz von Bioziden.

Der Eichenprozessionsspinner wird in Telgte in diesem Jahr nicht mit Hilfe von Bioziden bekämpft.

Auf den in den vergangenen Jahren erprobten Einsatz von Bioziden zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird die Stadt Telgte in diesem Jahr verzichten. „Die durchaus wirksamen Maßnahmen mit diesem Wirkstoff treffen zwar den Eichenprozessionsspinner, aber eben auch andere Insekten und Lebewesen in den befallenen Eichen“, sagt dazu Grüningenieurin Kristine Herkströter von der Stadtverwaltung. „Wir setzen daher verstärkt auf Prävention und mechanische Maßnahmen.“

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre und mit Blick auf Nachbarkommunen hat sich die Stadt Telgte dazu entschieden, in diesem Jahr auf den Einsatz des Biozids „Bacillus thuringiensis“ (Bt) zu verzichten, denn nicht alles Zulässige ist auch ökologisch vertretbar.

Biozide sind generell zurückhaltend anzuwenden und ein prophylaktischer Einsatz ökologisch zweifelhaft. Biozideinsätze gehen mit negativen Wirkungen für die Umwelt einher. Es verursacht weitere Kollateralschäden bei fressenden Insekten. Bei der Wahl der Maßnahmen muss unbedingt zwischen Schaden und Nutzen für Mensch und Natur abgewogen werden.

Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner basiert in diesem Jahr auf zwei Einzelkomponenten: Da Meisen als natürliche Fressfeinde gelten, sind die durch die Sekundarschule gefertigten Nistkästen weiterhin im Einsatz. Jede Maßnahme zur Eindämmung des EPS sollte durch die Förderung von natürlichen Fressfeinden der Raupen begleitet werden. Fledermauskästen und/oder Nisthilfen für Vögel und Insekten können durch kreatives, eigenständiges Handeln auch für den privaten Bereich geschaffen werden.

Das Absaugen von Raupen und Gespinstnestern erfolgt durch spezielle Absauggeräte. Im Anschluss muss das abgesaugte Material fachgerecht entsorgt werden. Für diesen Vorgang ist der Stadt, wie auch in den Vorjahren, externe Unterstützung zugesichert worden.

Die Entfernung von Nestern des Eichenprozessionsspinners auf städtischen Bäumen wird entsprechend folgender Priorisierung vorgenommen:

Priorität 1: Bereiche mit einem hohen Aufkommen an Fußgängern und Radfahrern (Schulen, Kitas, Spielplätze, Freibad, Schulhöfe); Maßnahme: Entfernen der Nester und Aufstellen von Hinweisschildern.

Priorität 2: Bereiche, in denen mit Fußgängern und Radfahrern zu rechnen ist (Dümmert-Park, Emsauenweg, Milter Weg); Maßnahme: Hinweise durch Aufstellen von Hinweisschildern, Entfernen der Nester erst dann, wenn durch die Entfernung der Nester aus Priorität 1 noch Kapazitäten bestehen.

Priorität 3: Bereiche mit gelegentlichem Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Diese Bereiche und Wege werden nicht von vielen Personen genutzt. Maßnahme: Hinweise durch Aufstellen von Hinweisschildern.

Für die Entfernung von Nestern in Bäumen privater Gärten sind die Eigentümer selbst verantwortlich.

Rückfragen an Kristine Herkströter,

0 25 04/ 13 235, kristine.herkstroeter@telgte.de.