Viel Licht in die Geschichte der Partei gebracht

Die CDU in Telgte feiert am 30. Oktober mit einem Festakt, der offen für jeden Interessierten ist, ihr 75+1-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde auch eine Festschrift herausgegeben.

75+1-jähriges Bestehen der CDU: Festschrift und Festakt am 30. Oktober

Ulrich Michael, Christoph Boge, Anne-Katrin Schulte, Christina Westemeyer und Dietmar Große Vogelsang (v.l.) stellten die Festschrift der CDU vor und präsentierten bei dieser Gelegenheit auch das Programm für die Jubiläumsfeier am 30. Oktober.

Es war kein leichtes Unterfangen für das Festschrift-Team um Anne-Katrin Schulte, Karola Gerdemann, Christoph Boge und Ulrich Michael. Denn die genauen Anfänge der CDU in Telgte liegen im Dunkeln. Lediglich durch ein Protokoll über eine Besprechung mit dem damaligen englischen Militärverwalter haben die vier einen Hinweis darauf bekommen, dass die Christdemokratische Partei in der Emsstadt im Mai 1946 gegründet worden sein muss.

Viel Licht in die Geschichte der Partei in den vergangenen 75+1 Jahren indes haben sie für die Zeit danach bringen können. Auf rund 60 Seiten haben sie beispielsweise herausragende Ereignisse und Personen, die die CDU in Telgte geprägt haben, aufgeführt, zudem Interviews mit älteren Parteimitgliedern geführt.

Anderthalb Jahre hat sich das Festschrift-Team mit verschiedenen Quellen beschäftigt und dabei unter anderem auf das Stadtarchiv und das Zeitungsarchiv der Westfälischen Nachrichten zurückgegriffen. „Es war spannend aber manchmal auch mühselig“, sagte Anne-Katrin Schulte zurückblickend – Letzteres bezogen vor allem auf den Anfang der Partei und die fehlenden Quellen.

Neben den Ortsunionen in Telgte und Westbevern sowie dem CDU-Stadtverband spielen dabei die Frauen- und Seniorenunion sowie die CDA eine Rolle in dem Druckwerk.

Passend zum Festakt aus Anlass des Jubiläums soll die Festschrift druckfrisch vorliegen und kostenlos beispielsweise an die Mitglieder verteilt werden.

Apropos Festakt. Der war eigentlich im vergangenen Jahr geplant, musste dann aber wegen der seinerzeit gültigen Corona-Restriktionen verschoben werden. Am Sonntag (30. Oktober) wird er nun nachgeholt und steht – genauso wie die Festschrift – unter dem Untertitel 75+1.

Um 10.15 Uhr wird es einen Sektempfang im Bürgerhaus geben, der eigentliche Festakt schließt sich um 11 Uhr an. Dr. Georg Nienaber wird durch das Programm führen, das musikalisch vom Streicherkreis der Musikschule bereichert wird. Festrednerin ist die frühere Regierungspräsidentin und amtierende NRW-Schulministerin Dorothee Feller. Ehrengäste sind unter anderem die Abgeordneten der Partei aus der Region.

Doch die CDU will das Jubiläum keineswegs nur intern feiern, sondern hat die Einladung breit gestreut. Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen – und dabei viel über die Partei in der Emsstadt, ihre Geschichte aber auch die Kommunalpolitik vor Ort zu erfahren.