Viel Lob und viele Ehrungen

693 Tiere waren anlässlich der Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung in der Reithalle in Vadrup zu sehen.

„Ist es richtig, eine Vereinsschau durchzuführen, obwohl nebenan Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern untergebracht sind? Bürgermeister Wolfgang Pieper betonte sein „Ja“ und argumentierte: „Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung tun alles für ihr Hobby und engagieren sich darüber hinaus in vielfältiger Weise für ihren Verein. Sie tun das auch in schwierigen Zeiten, die es heute unter anderem auch mit der Energiekrise und Inflation gibt.“ Und er sagte weiter: „Es ist mir eine Ehre, die Schirmherrschaft zu übernehmen.“ Dirk Ruppel, erster Vorsitzender des Kreisverbandes, sprach ebenfalls die schwierige Zeit an. „Da kommt unser Hobby recht, wo man mal ein paar Stunden abschalten und sich an den schönen Tieren erfreuen kann.“

Matthis Koch, Vorsitzender des Amsterdamer Kröpfer Clubs, Züchter aus den Niederlanden und anderen Ländern waren ebenfalls anwesend, freute sich über die Schau. „Das ist hier eine prächtige Kulisse.“ Axel Prinz, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins, hob ebenfalls das vielfältige Engagement der Tierfreunde hervor.

„Die lobenden Worte gehen wie Öl herunter“, freute sich Klaus Haverkamp, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung, der rund 130 Mitglieder zählt. Zudem würdigte er den Einsatz der vielen Helfer, ohne die alles nicht möglich sei.

Dass die Züchter ihr Hobby verstehen, das wurde bei der Schau deutlich: Die zehn Wertungsrichter, die aus mehreren Landesteilen nach Vadrup gekommen waren, vergaben 28 Mal „Vorzüglich“ und zudem viele „Hervorragend“. Nach zwei Tagen Schau, angeschlossen war die Kreisverbandsschau und Kreisjugendschau sowie die Hauptsonderschau des Amsterdamer Kröpfer Clubs gab es viel Lob und Anerkennung für den Ausrichter. 693 Tiere waren in der Reithalle ausgestellt. Das Thema Naturschutz nahm ebenfalls breiten Raum ein.

Bürgermeister Wolfgang Pieper war es vorbehalten, den Pokal der Stadt Telgte zu überreichen. Sieger in dieser Kategorie wurde Alexander Baumhöver (Antwerpener Bartzwerge, silberhalsig ). Der Pokal der Gehöftoase ging an Michael Große Schute (Wiener Tümmler, schwarz). Den Pokal der Volksbank Münsterland Nord sicherte sich Alexander Baumhöver (Zwergenten, blau-wildfarbig). Iman Haverkamp (Westfälische Totleger, Silber) erreichte 469 Punkte und konnte eine von Matthias Krake gestiftete Auszeichnung entgegennehmen. Den Pokal des Vereins sicherte sich Alexander Baumhöver ( Ziervögel). Die Übergabe nahm Klaus Haverkamp vor.

Heinz Krumbeck entschied die Kategorie der mit „Vorzüglich“ bewerteten Tiere für sich. Die Leistungspreise der Kreisverbandsschau überreichte Dirk Ruppel: Klaus Haverkamp erhielt die Kammermedaille (Australops, schwarz) mit 474 Punkten, Michael Große Schute ebenfalls die Kammermedaille (Indische Zwergkämpfer, blau-fasanenbraun). Als Kreismeister wurde Alexander Baumhöver ausgezeichnet. Clemens Rehbaum wurde Kreismeister der Jugendgruppe und mit dem Landesjugendpreis ausgezeichnet.