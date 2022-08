Viel mehr als nur ein Hobby

Das Mittelalter mit all seinen Facetten gab es am Wochenende auf der Planwiese und im Pappelwald zu sehen.

Die Hitze konnte Erwin Drees aus Dortmund nicht schrecken – genauso wenig wie Tausende andere Mittelalter-Fans, die am Wochenende zum Anno 1238-Event kamen. „Das ist für mich Abschalten vom Alltag und eine Reise in eine Zeit, die faszinierend ist“+, sagt der Dortmunder.

Das hört Lara Morkes gerne. Sie gehört zum Team von Anno-Events und hat wie ihre Kollegen viel Zeit und Arbeit in das Projekt investiert. Zum ersten Mal ist die Truppe auf der Planwiese zu Gast, und „sicherlich nicht zum letzten Mal“, wie sie durchblicken lässt. Das Gelände sei ideal, und durch den Baumbestand gebe es viel Schatten.

Genaue Zahlen will der Veranstalter erst liefern, wenn der Kassensturz erfolgt ist, den Zustrom bezeichnete Lara Morkes aber trotz der heißen Temperaturen als sehr gut. Zudem seien die Rückmeldungen toll, viele Gäste würden die familiäre Atmosphäre loben.

Viele Mittelalterfans waren das ganze Wochenende in Telgte. Ein Beispiel: Im Schatten der Wallfahrtskirche hatte das Rittergut Haus Osning aus der Grafschaft Tecklenburger Land seine Zelte aufgeschlagen. 200 Quadratmeter groß war das Heerlager. Bewohnt wurde es von Ritter Christian von Simmern, der Edeldame Melanie von Simmern und vier Burgbewohnern. Einen ganzen Tag benötigten sie, um das Lager abzustecken, fünf Zelte zu errichten und diese entsprechend auszustatten. Denn das Rittergut-Team zeigt die Zeit um 1410.

So wie die „Tecklenburger“ leben auch viele andere auf dem Platz. Sie haben Spaß daran, in eine Rolle zu schlüpfen und etwa vergessene Handwerke wieder aufleben zu lassen. Sie schaffen so einen Ausgleich zum Alltag.

Kein Telefon, kein Fernsehen, kein Kunstlicht

So wie Christian Zimmer, der als Steuerfachwirt arbeitet, oder seine Frau Melanie, die als Masseurin tätig ist. Zum Gefolge gehören auch Bianca Hartnauer mit ihren 14-jährigen Zwillingstöchtern Nicole und Judith sowie als Freund Martin Bödiker: „Wir verzichten in diesen Tagen auf jede Technik: kein Telefon, kein Fernsehen, kein Kunstlicht.“

„ »Ich besuche seit zehn Jahren mit meinem Rittergut mittelalterliche Märkte. Das gesamte Heerlager ist wie eine große Familie.« “ Christian Zimmer

Die Leidenschaft ist spürbar: „Ich besuche seit zehn Jahren mit meinem Rittergut mittelalterliche Märkte. Das gesamte Heerlager ist wie eine große Familie.“ Mit allem, was das Rittergut zeigt, wollen Ritter Christian und sein Gefolge den Besuchern die alte Zeit näher bringen: Alles, was zu sehen ist, spiegelt den Beginn des 15. Jahrhunderts wider. „Weil es zu jener Zeit mehr Erfindungen gab“, sagt Ritter Christian. Er bastelt gerne mit Holz. Für das leibliche Wohl ist Bianca Hartnauer zuständig. Brötchen, Butterkuchen und Brote werden im selbst gebauten Ofen gebacken. Nach dem mittelalterlichen Markt heißt es für Christian Zimmer und sein Gefolge, wieder in den Beruf oder in die Schule zurückzukehren – bis zum nächsten Termin. . .