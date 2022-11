Viel Platz für Figuren und Tiere vorhanden

Die Krippe der "Wiewelhooker Räuber", in der auch lebende Tiere ihren Platz finden, musste erneuert werden.

Wenn Dinge in die Jahre gekommen sind, muss man sie erneuen. Das betraf nun auch die Krippe, die der Verein „Wiewelhooker Räuber“ in jedem Jahr auf dem Brinker Platz anlässlich des Vadruper Weihnachtsmarktes aufstellt. Seit 1997 sorgen die „Wiewelhooker“ mit der Krippe mit lebenden Tieren und den großen Figuren für Freude bei allen Generationen.

Teile waren morsch

Nun war die Zeit gekommen, eine neue Krippe aus Holz zu bauen, da Teile der bisherigen Krippe morsch geworden waren. Ein enormer Arbeitsaufwand für die fleißigen Helfer aus dem Verein, der bei zwei Arbeitseinsätzen erledigt werden musste. Die Maße der Krippe (7,5 mal 2,5 Meter) machen die Dimension deutlich. Dazu mussten einzelne Bereiche für die großen Figuren sowie die Tiere geschaffen werden. Das Tierwohl rückte beim Bau in den Vordergrund. „Wir haben bewusst mehr Platz für die Unterbringung der Tiere geschaffen“, sagte Jochen Niemann, der sich im Zimmererhandwerk bestens auskennt und zusammen mit den weiteren Helfern die Erneuerung vornahm. Auch die Frauen aus dem Wiewelhook brachten sich bei den Arbeiten ein, indem sie die Gewänder der Figuren überholten.

In Einzelteilen zum Brinker Platz

In Einzelteilen wird die Krippe zum Brinker Platz befördert und dann wieder zusammengebaut, damit sie pünktlich zum Vadruper Weihnachtsmarkt am Sonntag (4. Dezember) wieder an ihrem angestammten Platz steht.