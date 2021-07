Viele Attraktionen genießen

Der Heidepark in Soltau mit seinen vielen Attraktionen ist am 24. Juli das Ziel einer Gruppe aus Telgte.

Das Kinder- und Jugendwerk bietet am Samstag (24. Juli) eine Fahrt zum Heidepark Soltau an. Der Freizeit- und Vergnügungspark bietet viele Attraktionen und unterschiedliche Fahrgeschäfte an. Los geht es mit dem Bus schon früh, die genauen Abfahrt- und Ankunftszeiten sowie weitere Infos und Anmeldungen sind unter

72 095 oder info@jugendzentrum-telgte.de zu erfahren, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Die Kosten liegen inklusive Busfahrt bei 33 Euro.