Viele glückliche Mitarbeiter

Erfolgreich sind am Samstag die Coronaimpfungen bei Hygi.de im Kiebitzpohl angelaufen. 392 Mitarbeiter des Telgter Onlineversenders, der Sparkasse Münsterland-Ost und der Firma System- und Modulbau Bolle wurden bei dieser zentralen Aktion geimpft. Weitere Impf-Samstage sind bis zum 11. September geplant. Zu diesen Terminen gehören auch sämtliche Zweitimpfungen, die bereits nach drei bis fünf Wochen möglich sind.

Das Interesse anderer Betriebsärzte zur Nutzung der Hygi-Impfstraße bezeichnet Geschäftsführer Christian Bleser als groß. „Wir stellen unsere Räume weiter zur Verfügung und können somit weiteren Mitarbeitern von Firmen aus dem Münsterland ein Impfangebot unterbreiten.“

Christian Bleser gelang es bereits vor einigen Wochen, Apothekerin Verena Potthoff (Rathaus-Apotheke) und drei Betriebsärzte in die dezentrale Impfkampagne einzubinden. Die Räumlichkeiten von Hygi.de erfüllen die infrastrukturellen Anforderungen an eine Impfstraße. Zudem ist sichergestellt, dass der Impfstoff ordnungsgemäß gelagert werden kann.

Kooperation

Christian Bleser möchte mit dieser Kampagne schnell eine Herdenimmunität erreichen, um so das wirtschaftliche Risiko für die Firmen zu mindern. Die Wirtschaft funktioniere nicht ohne ein Zusammenspiel aller Akteure. „Aus der Pandemie haben wir gelernt, dass es nur gemeinsam geht“, betonte er.

Schon am frühen Samstagmorgen hatten sich die Verantwortlichen auf den Start vorbereitet und die Stationen an der Impfstraße besetzt. Die Impfärzte Dr. Dr. Eva Cramer, Dr. Birgit Schneider und Dr. Alexander Thiemeyer, sieben medizinische Fachangestellte und zwölf Helferinnen und Helfer der drei beteiligten Firmen waren im Einsatz.

Pünktlich um 9 Uhr hatte sich bereits viele Mitarbeitenden an der Zugangskon­trolle eingefunden. Die Impfstraße mit Online-Terminbuchung, QR-Code-Check-in und Dateiupload zum RKI erleichterte die Arbeitsprozesse für alle Beteiligten.

Zunächst erhielten die zu Impfenden Gelegenheit, bei einem der drei Betriebsärzte letzte Fragen zu klären. In einem Besprechungsraum fanden diese Aufklärungsgespräche statt. Dann hieß es: Ärmel hochkrempeln und nicht an die Nadel denken. In einem Nebenraum übernahm das medizinische Fachpersonal die Impfstoffvorbereitung.

Ganz entspannt und froh verließ Rolf Scharmann die Impfkabine. Begeistert äußerte sich die 19-jährige Lynn Reher (Hygi.de): „Toll, dass ich bereits geimpft bin.“ Claudia Tenbrink, Kundenberaterin bei der Sparkasse Münsterland-Ost, lobt die Aktion ebenfalls. „Ich bin glücklich, heute geimpft worden zu sein.“ Andreas Böger kam ebenfalls mit einem Strahlen aus der Impfkabine. Auch Klaus Bohmann (Sparkasse) ist froh, dass sein Arbeitgeber das Betriebsimpfen ermöglichte: „Gott sei Dank, dass ich geimpft bin.“ Und Jan van Eck von der Firma Bolle war sich nach 15-minütiger Wartezeit im Ruheraum sicher. „Es ist schon ein befreiendes Gefühl.“ Auch Rolf Scharmann (Hygi.de) sprach nach der Impfung von einem Stück mehr Freiheit.

Michael Müller, Personal-Bereichsleiter bei der Sparkasse Münsterland-Ost, lobte die Aktion. „Wir sind dankbar für dieses Angebot, konnten wir doch so viele Mitarbeiter aus dem Vertrieb impfen. Nach dem Impfen ging es in den Ruhebereich. Dort blieben die Geimpften 15 Minuten unter medizinischer Beobachtung des DRK-Ortsvereins Telgte. Klaus Kaffille und Christian Gehling überwachten diesen Bereich. Mit Snacks und Getränken konnten sich alle zudem stärken.