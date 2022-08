Viele Orte zum Auftanken

Karin und André Niedostadek haben ein neues Buch über „Glücksorte in Münster“ veröffentlicht.

Mit besonderen Orten kennen sie sich aus: Karin und André Niedostadek haben bereits einige Bücher über sogenannte Glücksorte geschrieben, die sie beispielsweise auf Amrum und Föhr, im Harz oder eben auch in der nahen Domstadt entdeckt haben. „Glücksorte in Münster“ ist ihr jüngstes Werk überschrieben. Über die Bücher und das Glück an sich sprach WN-Redakteur Andreas Große Hüttmann mit den Telgtern.