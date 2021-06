Viele Stolperstellen

Klemens Richters fordert in einem Bürgerantrag an den Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss die Sperrung des Marktplatzes für den Autoverkehr.

Nach dem Sturz von Ayten Kahyaoglu auf dem Pflaster in der Telgter Altstadt, bei dem sie einige Blessuren davontrug, meldeten sich einige Leserinnen und Leser, denen es in den vergangenen Jahren ähnlich ergangen ist.

Ruth Mönig-Büdenbender beispielsweise stürzte im November 2018 in Höhe des DRK-Zentrums. Der Grund dafür waren fehlende Steine im Pflaster. Diese Stolperfalle hatte sie in der Dunkelheit nicht gesehen. Ein dickes Knie war die Folge.

Fehlende Steine

Nach einem Anruf bei der Stadt sei ihr mitgeteilt worden, dass „zurzeit die Steine zur Ausbesserung des Pflasters nicht lieferbar“ seien, schreibt die Telgterin. Zudem verwies man sie an den Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband. Am Ende lehnte die Versicherung das Ganze aber ab. „Entsprechende Unebenheiten müssten hingenommen werden, und holperige Flächen würden eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern“, erinnert sich die Telgterin noch genau an die ablehnenden Worte.

Ziemlich genau an der Stelle, an der Ayten Kahyaoglu stürzte, hatte Brigitte Lieschek aus Telgte ein ähnliches Erlebnis. Sie konnte sich aber gerade noch fangen und einen Sturz auf das Pflaster verhindern. Der Grund für ihr Stolpern: Ein Pflasterstein genau in der Mitte des Gehweges habe rund anderthalb Zentimeter über das normale Niveau herausgeragt und habe zudem in einer „sandigen Lücke“ gesteckt. „Ein weiterer Stein, offenbar der Nachbarstein, lag an der Hausecke, ihn hatte offenbar schon jemand aus dem Weg geräumt“, schreibt die Telgterin.

„ »Damals wurde kleckerweise saniert.« “ Dieter Rex

Sie hat einen einfachen Vorschlag für solche Stolperstellen: „Kritische Stellen“ müssten sofort gemeldet werden, um eine schnelle Sanierung der jeweiligen Stelle zu ermöglichen und damit das Unfallrisiko zu senken. Denn, das weiß die Telgterin aus eigener Erfahrung: „Da gibt es viel bei dem Pflaster zu tun“.

„Ich habe den Bericht über den Sturz mit großen Bedauern zur Kenntnis genommen. Schon am 19. Mai 2017 (WN berichteten seinerzeit) machte ich die Verwaltung auf den Missstand beim Altstadtpflaster aufmerksam. Damals wurde kleckerweise saniert. Viele Stellen wie an den Bushaltestellen am Baßfeld, beim Betreuten Wohnen in der Dr.-Josef-Koch-Straße sowie die Steinstraße, nur um einige Stellen zu nennen, sind in einem katastrophalen Zustand. Die Verwaltung tut gut daran, die gesamte Innenstadt auf Stolperfallen zu prüfen“, schreibt Dieter Rex.

Bei der WN-Redaktion gemeldet hat sich übrigens auch Sigrid Nowag aus Ostbevern, die sich als „unbekannte Ersthelferin“ so rührend um die verletzte Ayten Kahyaoglu gekümmert hatte. Sie könne auch die Unfallschilderung der Telgterin bestätigen, schreibt sie in einer Mail an die Redaktion. Der Kontakt zwischen Helferin und Verunfallter ist übrigens bereits hergestellt.

Weitere Personen, die nicht genannt werden möchten, haben sich ebenfalls an die Redaktion gewandt und per Mail, Brief oder Telefon ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Telgter Altstadtpflaster geschildert. Oft haben sie nach einem Sturz Verletzungen davongetragen. Alle betonen, dass an vielen Stellen eine Sanierung des Pflasters dringend notwendig sei. Vor allem im Winter bei Frost, so der einhellige Tenor, sei das Kleinpflaster sofort glatt und damit eine echte Gefahr vor allem für ältere Bürger.