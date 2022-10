Zum Abschluss der viermonatigen Sonderausstellung „Er gehört zu mir“ über muslimische Lebenswelten in Deutschland sprach Prof. Dr. Rüdiger Robert im Museum Religio. Er widmete sich dem Thema Muslimfeindlichkeit.

Die Muslimfeindlichkeit und die Angst vor dem Unbekannten bezeichnete Prof. Dr. Rüdiger Robert jetzt bei seinem Vortrag im Museum Religio als wachsendes gesellschaftliches Problem in Deutschland. Jeder fünfte, wenn nicht jeder vierte Mitbürger hierzulande habe eine Migrationsgeschichte. „Vorbehalte und Vorurteile,“ so Robert, „lassen sich nur durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Vielfalt muslimischen Lebens in Deutschland sowie durch eine bessere Kenntnis des Islams als Religion abbauen.“

In seinem Vortrag gab Robert Antworten auf die Angst vor Überfremdung, Zuwanderung und auf die Frage: „Woher kommt der mitunter feststellbare Hass auf Muslime?“

Die VHS hatte in Kooperation mit dem Museum und dem Freundeskreis Religio zu diesem Abend eingeladen, der gleichzeitig auch Abschluss der viermonatigen Sonderausstellung „Er gehört zu mir“ über muslimische Lebenswelten in Deutschland war. VHS-Direktor Rolf Zurbrüggen freute sich, mit dem Dozenten Prof. Dr. Rüdiger Robert einen Experten gewonnen zu haben, der über umfassende, fundierte und vielseitige Fachkenntnisse verfüge.

Weit in die Geschichte zurückgehen

„Sind Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit etwa zwei Seiten ein- und derselben Medaille?“, fragte der Referent. Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit zu erkennen, müsse man weit in die Geschichte der Bundesrepublik zurückgehen und das Land als ein verspätetes Einwanderungsland begreifen. „Vielfalt, nicht Homogenität, ist der Normalfall in Deutschland“, so Robert. „Sich damit zu befassen, ist zwingende Voraussetzung für ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben.“