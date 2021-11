Vier Autos in Unfall verwickelt

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der L 811 in Telgte verletzt worden.

Vier Pkw waren an dem Unfall beteiligt.

Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos sind am Mittwoch gegen 16.50 Uhr drei Personen verletzt worden. Eine 56-jährige Telgterin, eine 37-jährige Sendenhorsterin, eine 21-jährige Everswinklerin und ein 20-jähriger Everswinkler fuhren in ihren Autos hintereinander auf der L 811 von Telgte kommend Richtung Alverskirchen. Auf Höhe einer Hofzufahrt bremste die Telgterin ab, um eine den Weg kreuzende Radfahrerin passieren zu lassen und dann links abzubiegen. Sowohl die 37-Jährige als auch die 21-Jährige erkannten das und bremsten ihre Autos zum Stillstand ab. Dem 20-jährigen Everwinkler gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, so dass er auf das Auto der 21-Jährigen auffuhr. Alle vier Wagen wurden aufeinander geschoben

Bis auf die 56-Jährige wurden alle weiteren Unfallbeteiligten verletzt in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die L 811 komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf 14 000 Euro geschätzt.