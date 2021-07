Vier Einsätze wegen Starkregen

Vier Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch nach dem Starkregen. In Höhe des Dorfplatzes in Westbevern stand die Fahrbahn unter Wasser. Hier half die Wehr genauso wie an der Mühlenstraße, wo ein Aufzugschacht leer gepumpt werden musste. Zudem gab es einen Doppel-Einsatz am Mönkediek. Dort war Wasser im Keller gemeldet worden. Auch in diesem Fall waren die Ehrenamtlichen im Einsatz.