Vier Fahrzeuge zusammengeschoben

Zu einem Auffahrunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am Freitagabend im Bereich einer Nachtbaustelle auf der Bundesstraße 51.Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 25-Jähriger aus Ostbevern mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Telgte. Vor ihm fuhren nach ersten Ermittlungen eine 27-jährige Münsteranerin, ein 54-Jähriger aus Telgte und ein 71-Jähriger aus Telgte jeweils mit ihren Fahrzeugen. Die vier Pkw waren also in einer Art Kolonnen in einem sehr ähnlichen Geschwindigkeitsniveau unterwegs.

Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge vor der für die Nachtbaustelle eingerichteten Ampel in der Nähe der ehemaligen Tankstelle abbremsen. Der 25-Jährige bemerkte dies nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. „Durch die Wucht des Aufpralls wurden die weiteren beteiligten Fahrzeuge aufeinander geschoben“, heißt es abschließend im Polizeibericht.

Der 25-Jährige verletzte sich dabei schwer, Rettungskräfte brachten ihn nach einer kurzen Behandlung am Unfallort mit dem RTW in ein Krankenhaus. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer wurde wiederum leicht verletzt und begab sich nach Polizeiangaben selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die B 51 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt. Es kam zu entsprechenden Rückstaus. Zudem versuchten zahlreiche Autofahrer, über Schleichwege die Unfallstelle zu umfahren.