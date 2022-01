Virtuell beim Parteitag dabei

Elke Duhme, auf regionaler und überregionaler Ebene mehrfach engagierte Politikerin aus Telgte, war eine der knapp 1000 Delegierten, die am Samstag beim virtuellen Parteitag der CDU die Weichen für die nächsten Monate stellten.

Die Telgterin sprach nach einer langen „Online-Sitzung" am heimischen PC von einem guten Parteitag mit Aufbruchstimmung, der aber „leider nur digital" habe stattfinden können. „Laschet zeigte Größe beim Übergang, und Merz hat ein beeindruckendes Ergebnis erzielt", resümierte sie ihre Eindrücke unter anderem. „Ich persönlich findest es sehr bedauerlich, dass die ehemalige Bundesministerin Anja Karliczek nicht als Beisitzerin und die Bundesvorsitzende der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz, nicht ins Präsidium gewählt worden sind", betonte sie zudem. In der Frauenunion ist Elke Duhme seit etlichen Jahren ebenfalls stark engagiert.