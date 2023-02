Visuelle Reise in Naturparadiese

Anfang Februar ist die Volkshochschule in ihr neues Frühjahrssemester gestartet. Das umfangreiche Kursprogramm in den Bereichen Fremdsprachen, Gesundheit, Sport und Digitale Medien wird dabei durch das vielfältige wissenschaftliche Online-Vortragsprogramm „vhs.wissen live“ ergänzt. Insbesondere das vielschichtige Vortragsprogramm der VHS bildet laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen immer wieder einen zentralen Angebotsschwerpunkt. Dabei werden politisch-kulturelle Themen genauso in den Blick genommen, wie auch Themen der Gesundheitsvorsorge oder ökologische Fragestellungen.

Seit Jahren Veranstalter

Hervorzuheben ist, dass sich die VHS Warendorf seit vielen Jahren auch als Veranstalter für Multivisionsshows in der Region etabliert hat. Dabei sind immer wieder die unterschiedlichsten Regionen und Länder zu „Gast“ bei der VHS.

Oberitalien und New York

So bringt der Reisebuchautor und Weltenbummler Michaél Moll die interessierten Besucher am 27. Februar (Montag) in Sassenberg mit dem Wohnmobil in die touristischen Zentren Oberitaliens und Reinhard Thieringer führt die Besucher am 28. Februar (Dienstag) in Beelen durch die Metropole New York, die Hauptstadt des amerikanischen Traums. Diese Veranstaltungen finden in den Rathäusern der Kommunen statt.

Neuseeland und Südpazifik

Es geht aber auch in die entlegenen Regionen der Erde. Mit seinen live präsentierten Multivisionsshows in 3-D entführt Stephan Schulz die Zuschauer am 6. März (Montag) um 19 Uhr im Saal des Rochus-Hospitals in Telgte an die schönsten Orte der Welt: Neuseeland und Südpazifik. „Acht intensive Monate war der 3D-Fotograf per Camper, Kajak und zu Fuß in Neuseeland und im Südpazifik unterwegs. Er wanderte durch Regenwälder und verschneite Berge, paddelte an traumhaften Küsten und kroch in mystische Höhlen“, schreiben die Veranstalter. Er betauchte den berühmten Milford Sound und sah sich Auge in Auge mit einem riesigen Pottwal. Er traf Nachfahren von Kannibalen und mutige Männer, die sich von hohen Türmen stürzen. Und stand auf einem aktiven Vulkan, der aller paar Minuten Lava ausspuckt.

Naturparadiese des Nordens

Am darauffolgenden Dienstag (7. März) um 19 Uhr im Sophiensaal des Kulturhauses in Warendorf nimmt Stephan Schulz die Gäste in die unterschiedlichen Naturparadiese des Nordens – Island und Grönland – mit. „Aktive Vulkane, fauchende Geysire und gewaltige Gletscher in endloser Weite – Island und Grönland sind ein Traum für jeden Naturliebhaber“, heißt es in der Einladung weiter. Per Auto, Fahrrad, Hundeschlitten und auf Islandpferden hat Stephan Schulz diese Inseln zu allen vier Jahreszeiten erkundet. Und er tauchte an gigantischen Eisbergen unter der Eisdecke in einem zugefrorenen grönländischen Fjord.

Gleichzeitig begegnete er in Grönland den Inuit, für die der Klimawandel und der Einzug der westlichen Lebensweise einen drastischen Kulturschock und Identitätsverlust bedeutete. Bei all diesen Naturschätzen beleuchtet Stephan Schulz aber auch kritische Themen wie Walfang, Massentourismus oder Umweltschäden durch eingeschleppte Raubtiere.

3D-Bilderrausch

Die Organisatoren versprechen an den beiden Abenden einen überwältigenden 3D-Bilderrausch – „ein plastisches visuelles Erlebnis, das im Bereich der Live-Reportage einzigartig im deutschsprachigen Raum ist“. Für diese beiden Veranstaltungshighlights gibt es auch einen Kartenvorverkauf. In dem Kartenpreis ist die Gebühr für die 3D-Brille enthalten.

Bei Fragen zur Ticketbuchung wenden sich Interessierte an die VHS-Geschäftsstelle in Warendorf unter 0 25 81/938 40 oder in Telgte unter 0 25 04/21 53. Das gesamte Programmangebot kann im Internet unter „www.vhs-warendorf.de“ abgerufen werden.