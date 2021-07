Vogelhäuschen bauen mit den Profis

„Ich bin gekommen, um etwas zu lernen. Es ist schön, mit Holz zu arbeiten,“ sagt der neunjährige Piet. Und Mia schwärmt: „Das hier macht viel Spaß, man kann Tipps mitnehmen, um später vielleicht selbst etwas zu erstellen.“ Mia und weitere fünf Kinder schauen gerne zunächst den ehrenamtlich tätigen Akteuren des Krinks bei den ersten Handhabungen über die Schulter. Die sind gerade dabei, Vogelfutterstationen zu bauen.

Die Kinder nehmen im Rahmen der Ferienaktion des Krinks zunächst jeden Handgriff wahr und speichern ihn ab, ehe sie selbst den Bohrer in die Hand nehmen dürfen, um unter Aufsicht die Schrauben in das Holz zu drehen.

Und dieses Holz besteht aus Lerche, Fichte und Tanne. Albert Laubrock hat schon Vorarbeit geleistet und die einzelnen Holzteile bereits im Vorfeld passend zugeschnitten und darin auch die entsprechenden Löcher gebohrt. In einer Gemeinschaftsaktion bauen die Mädchen und Jungen nun mit Feuereifer gemeinsam mit dem Team der Krinkrentner – mit Albert Laubrock als Leiter sowie Helmut Kampelmann, Bernd Tepper und Josef Möllers – die Vogelfutterstationen an diesem Dienstag in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup.

Mit Begeisterung bei der Sache

„Alle sind mit Begeisterung bei der Sache und kaum zu bremsen,“ lobt Albert Laubrock die lernbegierigen Kinder und schmunzelt: „Wir sind ja früher mit dem Bauen fertig, als ich gedacht habe.“ Gut so, denn so kann eine Pause eingelegt werden, in der die jungen Teilnehmer ein Eis genießen, mit dem Günter Dange, zweiter Vorsitzender des Krink, die Nachwuchs-Holzbauer überrascht hat.

Nach getaner Arbeit dürfen die Teilnehmer ihr erstelltes Futterhäuschen mit nach Hause nehmen. „Ich werde es so aufhängen, dass ich es auch aus dem Fenster sehen kann,“ verrät Mia ganz spontan.

Mit dem Bau der Vogelfutterstationen ist die Halbzeit für die insgesamt zwölf Sommerferienaktionen des Westbeverner Krink angebrochen – sechs Aktionen sind nun absolviert. Und das mit großen Erfolg.

Die bisherigen Angebote mit Voranmeldung waren stets ausgebucht, die anderen mit 20 und mehr Kindern ebenfalls sehr gut besucht. Und diese Bilanz zeichnet sich schon für die kommenden Aktionen ab: Die zweite Auflage des Kinderkochkurs in Piesers Gasthaus am 3. August von 10 bis 13 Uhr (mit Anmeldung ) und das sicherlich nicht minder interessante Bemalen von Steinen mit Hilai Khemiri von der Malschule „beverdesgin“ am 5. August auf dem Brinker Platz sind die nächsten Veranstaltungen im Ferienplan.