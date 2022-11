Voller Energie und Freude

Bei der Feier seines 20-jährigen Bestehens freute sich der Gospelchor St. Marien am Samstagnachmittag auf seinem Weg durch die Kirche, dass sein Geburtstagskonzert von der Telgter Bevölkerung so gut angenommen wurde. So waren alle Bankreihen in dem Gotteshaus dicht besetzt. Die Sängerinnen und Sänger des Chores hatten leuchtende Augen, als sie sich nebeneinander in den beiden äußeren Gängen aufgestellt hatten und mit dem Eröffnungslied „Glorify Jesus“ die ersten Töne erklangen. Applaus war der Lohn für diesen kreativen Einstieg in ein besonderes Konzert.

Propst Dr. Michael Langenfeld begrüßte die Gäste und dankte dem Gospelchor und dessen Vorstand: „Wir freuen uns, dass aus diesem kleinen Chor ein so großer Chor mit Herz und Leidenschaft geworden ist, der fest zu unserer Gemeinde gehört und den es seit 20 Jahren gibt.“

In seinem Grußwort ließ Ferdinand Neuhaus als Sprecher des Chores die zwei Jahrzehnte Chorarbeit Revue passieren: Er erinnerte daran, dass der Chor am 18. Mai 2002 mit rund 20 Sängerinnen und Sängern gestartet sei. Mit dem damaligen Organisten von St. Johannes, Andreas Janisch, gründeten sie den Gospelchor. Nach zwei Jahrzehnten singt der Chor inzwischen Gospel, Spirituale und Neues geistliches Liedgut. Der Chor hat in dieser Zeit mehr als 150 Stücke geprobt und gesungen. Ferdinand Neuhaus zitierte aus einem Bericht der WN vor 20 Jahren: „Aufstehen, einmal ordentlich strecken, tief einatmen und hörbar wieder ausatmen. So lauten die Anweisungen von Andreas Janich. Rund 20 Mädchen, Jungen, Frauen und Männer erheben sich von ihren Stühlen, die im Halbrund um das Klavier stehen. Sie strecken die Arme in die Höhe, anschließend folgen einige Tonleiterübungen.“ Noch heute seien, so Ferdi Neuhaus, fast ein Dutzend Sängerinnen und Sänger aus der Anfangszeit dabei. Mittlerweile leitet – nach Andreas Janich, Katrin Strickmann und Sebastian Zint – Stephan Hinssen den Gospelchor.

Fast 60 Sängerinnen und Sänger sind in dem Chor aktiv, der in den Anfangsjahren noch „Gospelchor St. Johannes“ hieß, später dann aber zum „Gospelchor St. Marien“ wurde.

Auch habe sich, so Ferdinand Neuhaus weiter, die Auswahl der Lieder geändert: „Von anfänglichen einstimmigen Stücken ist der Chor nun bei der Mehrstimmigkeit angekommen. Über 150 Stücke haben die Sängerinnen und Sänger eingeübt und in Gottesdiensten und bei Auftritten gesungen. Auch gehörten einige Gemeinschaftskonzerte mit anderen Chören dazu.

Am Samstag beim runden „Geburtstag“ sang der Gospelchor positive, optimistische und fröhliche Lieder, die vom Evangelium, vom Hoffen und von der grenzenlosen und bedingungslosen Liebe Gottes handeln: Ob „Let it rise“, „Halleluja“, „Sound of Silence“, „Let us stand“, „Power“, „All night all day“ oder „You make my day“, der Gospelchor sang beherzt und emotionsgeladen. Der unter die Haut gehende gebundene Gesang war beeindruckend. Die Energie und die Freude des Chores übertrugen sich auf das Publikum. Ohne eine Zugabe durfte der Chor den Altarraum nicht verlassen.