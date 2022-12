Volles Haus mit Geschichten und Gedichten bei Musik

Über mangelnden Besuch konnten sich die Veranstalter beim besten Willen nicht beklagen: Am „lebendigen Adventskalender“, einer neuen Idee der örtlichen Kolpingsfamilie, wollten etliche Besucher teilnehmen.

Adventskalender in der Mehrgenerationenhütte

Die Kolpingsfamilie hatte zum lebendigen Adventskalender in die Mehrgenerationenhütte in der Eichendorffsiedlung eingeladen.

Kolping-Vorsitzender Dr. Michael König und René Teuber hießen die Gäste willkommen. Alexandra Ridder startete mit einem musikalischen Stück am Akkordeon. Der Adventszeit entsprechende Geschichten und Gedichte, von René Teuber, Agnes Sicking, Anni Preckel und Pfarrer Marko Klein vorgetragen, unterhielten die Besucher. In der geselligen Runde kam auch dank der Plätzchen und heißen Getränken eine urgemütliche Atmosphäre auf.

Am kommenden Montag (5. Dezember) wird zum lebendigen Adventskalender in die Räume des Sonnenkäferkindergartens am Eichenweg 2 eingeladen, dann zum Singen von alten und neuen Advents- und Weihnachtsliedern.

„Und wenn es mit dem Gesang klappt“, so kündigt Friedolin Sicking an, „macht vielleicht der Nikolaus auf dem Weg um die Welt einen verfrühten Abstecher nach Ostbevern.“