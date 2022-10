Die Rückmeldungen waren allesamt ausgesprochen positiv: „Das Ganze ist sehr gut angekommen“, freute sich Kristine Herkströter von der Stadtverwaltung gegen Ende der Aktion „100 Obstbäume“.

Wobei der Titel mittlerweile eigentlich anders lauten müsste, denn nach der großen Resonanz hatte die Verwaltung noch einmal aufgestockt, und am Ende konnten genau 114 Obstbäume – vom Herbstapfel bis zur Süßkirsche – den Besitzer wechseln.

Petra Große Hüttmann von der Kindertagesstätte Abenteuerland gehörte zu den Abholerinnen. Die Einrichtung hatte sich ganz bewusst zum Mitmachen entschieden, um mit den Kindern im Jahresablauf vom Blühen im Frühjahr bis zur Ernte im Herbst alles rund um Obst zu erleben und erklären.

Direkt nach der Ankunft in der Kita wurde der Baum eingepflanzt, in der Hoffnung, dass er sich in den nächsten Jahren prächtig entwickelt und möglichst viele Früchte trägt.

Die 114 Telgter oder eben Telgter Einrichtungen bekamen aber nicht nur einen Baum, sondern auch eine genau Pflanzanleitung sowie einen Pfahl mit, damit nichts schief gehen kann.

Ganz umsonst gab es den Baum übrigens nicht: Die Stadt nahm eine kleine Selbstbeteiligung in Höhe von zehn Euro für das Pflanzset. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes übernahmen die Ausgabe der Bäume und Pflanzpfähle auf dem Gelände im Kiebitzpohl.

Die Ziele der Aktion sind unter anderem die Förderung der Artenvielfalt sowie ein Beitrag zum Klimawandel. Die Stadt selbst pflanzt im Rahmen einer weiteren Aktion ebenfalls 100 Bäume an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.