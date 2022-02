Vom Referendariat in den Schulalltag

Die beiden Lehramtsanwärterinnen der Telgter Sekundarschule an der Marienlinde, Ramona Brauer und Annalena Conrad, halten nach bestandenem zweiten Staatsexamen ihren Abschluss in der Hand.

Nach der Zeit des anstrengenden Referendariates war es nun endlich soweit: Die beiden Lehramtsanwärterinnen der Telgter Sekundarschule an der Marienlinde, Ramona Brauer und Annalena Conrad, halten nach bestandenem zweiten Staatsexamen ihren Abschluss in der Hand. „Dies war Grund genug, in einer kleinen Dienstbesprechung den beiden neuen Kolleginnen zu gratulieren und ihrer Ausbildungsverantwortlichen zu danken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

„Auch wir als Schule sind froh, uns immer noch etwas Neues abschauen zu können und von den Ideen und modernen pädagogischen Ansätzen der Referendare für unseren eigenen Unterricht zu profitieren“, wird Claudia Ebbefeld, die als Ausbildungsbeauftragte der Schule auch engen Kontakt zum Studienseminar pflegt, in der Mitteilung zitiert. Damit spricht sie für das gesamte Kollegium der Sekundarschule, die seit vielen Jahren regelmäßig junge Menschen in der Ausbildung schulisch begleitet und unterstützt. Auch für den neuen Ausbildungszeitraum ab Mai haben sich Referendare angekündigt.