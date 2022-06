Vom Wahllokal auf den Sportplatz

Kicker als Wahlhelfer – und dann noch die komplette erste Mannschaft eines Vereins: Das das die Stadt Telgte so wohl auch nicht gesehen und bedankte sich für dieses außergewöhnliche Engagement.

Mit einem tollen und vor allem beispielhaften Einsatz hat die erste Fußballmannschaft der SG Telgte jüngst die Landtagswahlen am 15. Mai unterstützt. Im Vorfeld der Wahlen hatte die Stadtverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass noch etliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer fehlten. Der Torschützenkönig des Vereins, Fahri Malaj, rührte umgehend die Werbetrommel und kurz entschlossen hat sich daraufhin fast der halbe Kader der „Ersten“ als Wahlhelfer gemeldet.

„Damit nehmen wir eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr und können zugleich unsere Mannschaftskasse ein wenig auffüllen“, wird Malaj in einer Pressemitteilung der Stadt Telgte zitiert. Denn die „Erfrischungsgelder“, die die Wahlhelfer erhalten, kamen als finanzielle Unterstützung für gemeinsame Aktivitäten des Vereins, wie zum Beispiel die Mannschaftsfahrt nach Mallorca, gerade zur rechten Zeit.

Stephan Herzig, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt Telgte fand die Aktion besonders „cool“. Denn eigentlich hatten die Spieler gar keine Zeit, denn auf dem Spielplan stand am Nachmittag des Wahltages noch ein Ligaspiel.

Mal eben das Heimspiel gewonnen

Die Fußballer wurden daher für den Vormittag in den jeweiligen Wahllokalen eingeteilt, ehe sie dann am Nachmittag auf dem Platz standen und (eben mal) das Bezirksliga-Heimspiel souverän gewannen. Am Abend fanden sich die Spieler dann wieder pünktlich zur Auszählung der Stimmen im Wahllokal ein.

„Das war ein beispielhafter Einsatz der SG Telgte, über den wir uns in der Verwaltung sehr gefreut haben“, so Herzig. Anlässlich des Sommerfestes des Vereins bedankte sich Herzig persönlich bei den Spielern und ließ durchblicken, dass er sich auch über ein erneutes Engagement bei den Europawahlen im Jahr 2024 freuen würde.