Von Comedy bis Soulmusik

Der November hat für Kulturfans so einige Höhepunkte zu bieten, im Bürgerhaus geben sich die Künstler quasi die Klinke in die Hand.

Die Soulfamily gastiert am 12. November in Telgte und möchte mit dem Publikum eine heiße „Soulparty“ feiern.

Der Herbst kann kommen: Die erste Novemberhälfte hält für die Besucher des Bürgerhauses jede Menge Kultur bereit. Dabei ist für die unterschiedlichsten Geschmäcker etwas dabei. Los geht es am 3. November (Donnerstag) mit dem Kindertheater Tom Teuer. Gespielt wird der Klassiker „Die Prinzessin auf der Erbse“. Aber natürlich ist das ursprüngliche Märchen etwas frischer aufbereitet. Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren. Tickets kosten sechs Euro im Vorverkauf.

Die für den Tag danach geplante „Pop Up Comedy“ mit Lars Hohlfeld muss laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen krankheitsbedingt ausfallen.

Doch schon am 5. November (Samstag) wartet der nächste Programmpunkt. Mit einer Mischung aus Musik und Kabarett unterhält das Duo „Ass-Dur“ sein Publikum. „Ass-Dur“, das sind Dominik Wagner und Florian Wagner – zwei Männer, zwei Brüder, zwei Musiker. „In ihrem Programm ‚Quint-Essenz‘ verbinden die Brüder musikalische Virtuosität mit hochklassigem Entertainment“, versprechen die Veranstalter. Tickets kosten 21 Euro im Vorverkauf.

Kammerkonzert des Quartetts „Uwaga!“

Klassisch wird es am 6. November (Sonntag): Der Kultur-Freundeskreis lädt zum Kammerkonzert des Quartetts „Uwaga!“ ein. Im Vorverkauf kosten die Tickets 18 Euro (Barzahlung). Beginn dieser Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Beethoven kennt jeder, aber der Beethoven, den Michael Sens in seinem Programm am 10. November (Donnerstag) zeigt, wird sicher für einige Überraschungen im Publikum sorgen. Vollblutmusiker Sens ehrt das Genie, das vor 250 Jahren in Bonn geboren wurde mit seinem Programm „Unerhört“. Dabei feiert er eine Geburtstagsparty für den großen Komponisten. „Mit sinnreichem, unwiderstehlich tief gehendem Humor, musikalischer Virtuosität an Klavier, Violine und Gitarre, bemerkenswerten Gesangsleistungen aller Musikstile und unglaublicher Kunst der Wortbeherrschung überrascht er nicht nur die Sinne seines Publikums, sondern er erweckt auch den großen Meister wieder zum Leben und gibt ihm die Möglichkeit, wieder zu denken, zu sprechen, zu lachen und – was für den Komponist am Wichtigsten ist – gut zu hören“, heißt es in der Ankündigung. Tickets kosten 21 Euro im Vorverkauf.

Alfons, Kultreporter

Orangefarbene Trainingsjacke? Puschelmikro? „Frongsösischer“ Accent? Kein Zweifel, dieser Mann ist bekannt: Alfons, Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens – und am 11. November um 20 Uhr auf der Bürgerhausbühne. Dort seziert er mit messerscharfem Blick die allgemeine Nachrichtenlage, kommentiert die großen Skandale unserer Zeit und widmet sich mit der ihm eigenen journalistischen Akribie den Fundstücken aus dem bundesdeutschen Alltagswahnsinn. Vor allem aber präsentiert Alfons in „Le best of“ eine Auswahl persönlicher Highlights. Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro.

Die Soulfamily gilt heute als eine der größten Soulbands Deutschlands. „Mit bekannten Klassikern von Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin oder den Blues Brothers missionierten die 13 Musiker in ganz Deutschland aber auch im Ausland das Publikum mit bestem schwarzem Soul“, schreiben die Veranstalter.

In Telgte gibt es bereits viele Fans: Die werden zusammen mit dem legendären Frontman Mr. Big Fat Mad Moose eine heiße „Soulparty“ feiern – am 12. November (Samstag) um 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro.

Mehr Informationen bei Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2 in Telgte,

0 25 04 / 69 01 00, E-Mail tourismus@telgte.de, Internet: www.telgte.de.