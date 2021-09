Von den Kunden quasi abgeschnitten

Der Blumengarten von Helmut Karrengarn ist durch die Baustelle am Münstertor vom Kundenstrom abgeschnitten, obwohl er weiterhin geöffnet hat. In Gesprächen mit der Stadt wurde eine Übergangslösung erreicht: Ab Oktober ist der Laden für die nächsten Monate im ehemaligen Rossmann an der Steinstraße zu finden.

Flaute im Blumengarten: Gerade einmal eine Handvoll Kunden hat am Tag des Gesprächs das Geschäft besucht. Und der Grund dafür liegt direkt vor der Tür. Denn durch die Vollsperrung des Münstertores wegen der Bauarbeiten am Geh- und Radweg sowie weiteren Tiefbaumaßnahmen sind Helmut Karrengarn und sein Team mit ihrem Geschäft im Prinzip von jetzt auf gleich von den Kundenströmen abgeschnitten worden.

„Normalerweise fahren viele Kunden mit dem Auto bis vor den Laden, um bei uns frische Blumen einzukaufen“, erzählt der Inhaber. Doch die Baustelle auf der anderen Straßenseite verhindert das – und das monatelang. Der Verkehr wird großräumig abgeleitet, Baken versperren den Weg. „Die Lage ist katastrophal“, sagt daher Helmut Karrengarn, der allerdings nicht verhehlt, dass es mittlerweile einen Lichtblick gibt, der ihn Hoffnung schöpfen lässt.

Anfang Oktober wird er nun das Geschäftslokal am Münstertor räumen und mit seinen blühenden Exemplaren und den Dekorationsartikeln in den ehemaligen Rossmann an der Steinstraße umziehen. Dort wird er einen Teilbereich des früheren Drogeriemarktes nutzen können, um der Baustelle und den Einschränkungen vor seiner Ladentür ein Schnippchen zu schlagen. Bis dahin hofft er zudem darauf, dass die Kunden bereit sind, Umwege in Kauf zu nehmen, denn geöffnet hat das Geschäft weiter.

Möglich gemacht wurde die Übergangslösung durch Gespräche zwischen Karrengarn, Bürgermeister Wolfgang Pieper und Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer. Denn nachdem der Kreis hier statt der zuerst geplanten einseitigen Wanderbaustelle am Münstertor – auch für die Kommune sei das überraschend gewesen – eine Vollsperrung angeordnet hatte, informierte Pieper ihn sofort über die Veränderung, erzählt Karrengarn.

„Anschließend haben wir verschiedene leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt sondiert und sind letztlich beim ehemaligen Rossmann fündig geworden“, erzählt Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer. Letzterer lobt die große Kooperationsbereitschaft durch die Familie Averbeck, der das Gebäude gehört, und die Kulturnomaden, die die Fläche für Ausstellung nutzen.

Sowohl Pieper als auch Bäumer verweisen darauf, dass zwar auch andere gewerbliche Betriebe von den Bauarbeiten betroffen seien, etwa das Hotel Marienlinde und Ladenlokale in diesem Eingangsbereich der Altstadt, der Blumengarten aber besonders stark. Auch mit den anderen Betrieben sei gesprochen worden und beispielsweise für den Hotelbetrieb auf eine alternative Zufahrt über die August-Winkhaus-Straße hingewiesen worden.

Bezüglich des Blumengartens sagt Pieper: „In einer solchen Situation, die nicht voraussehbar und planbar war haben wir eine Lösung gesucht, die eine besondere Härte abmildert und Interessen ausgleicht. Ich freue mich, dass das gelingen konnte.“