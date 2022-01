Von der Bundeswehr ins Telgter Werk

Sein silbernes Arbeitsjubiläum feierte jetzt Peter Kopotz beim Unternehmen Winkhaus. Als er 1988 Oberschlesien (Polen) verließ, um sich in Deutschland niederzulassen, hatte er laut einer Firmenmitteilung gerade sein Abitur in der Tasche. Er verpflichtete sich für sechs Jahre bei der Bundeswehr und erlernte parallel zum Wehrdienst den Beruf des Maschinenbaumechanikers.

Mit den dabei erworbenen Kenntnissen war er ein gesuchter Facharbeiter, der danach schnell einen passenden Job fand. Eine Initiativbewerbung bei Winkhaus reichte aus: Am 1. Januar 1997 fing er im Betriebsmittelbau im Telgter Werk an. „Mit hoher Präzision fertigt er neue Werkzeuge und Werkzeugteile, die für die Produktion von Fensterbeschlägen benötigt werden“, heißt es in der Mitteilung. Trotz seiner langjährigen Erfahrung treffe er dabei immer wieder auf neue Herausforderungen, bei denen seine Kreativität gefragt sei. Der zweifache Vater verbringe seine freie Zeit im Kreise der Familie, beim Wandern oder ist mit dem Rad unterwegs.