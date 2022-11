Von der Notstromversorgung bis zur Netzsicherheit

Die Stadtwerke Ostmünsterland sind der wichtigste lokale Versorger für Strom, Gas, Wasser und auch Wärme: Das wurde bei einem Informationsabend deutlich, zu dem die Telgter CDU Vertreter aller Ratsfraktionen eingeladen hatte.

Winfried Münsterkötter und Rolf Berlemann, Geschäftsführer der Stadtwerke, stellten dabei eine Fülle an Zahlen, Daten und Fakten vor. Stabile Netze, eine sichere Versorgung und marktgerechte Preise stünden dabei im Vordergrund aller Anstrengungen, heißt es in einer Mitteilung. Die Einspeisung von erneuerbaren Energien, vorrangig von Kleinerzeugern, habe ebenfalls Priorität. Für die Aufnahme größerer Mengen an Ökostrom allerdings, vor allem aus Windkraft und Freiflächenphotovoltaik, wäre ein deutlicher Netzausbau notwendig, betonte Rolf Berlemann. Eine konkrete Berechnung notwendiger Netzkapazitäten sei zurzeit in Arbeit. Der neu aufgelegte Rettungsschirm des Landes NRW für kommunale Stadtwerke habe für das lokale Unternehmen aufgrund der soliden Geschäftslage bisher keine Relevanz.

Deutlich geworden sei nach Angaben der CDU bei der Veranstaltung aber auch das Spannungsfeld zwischen den Ertragserwartungen der Anteilseigner der Stadtwerke, dies sind sechs Kommunen sowie die Thüga und die Westenergie, und dem Wunsch von Haushalten und Betrieben nach niedrigeren Preisen. In der aktuell schwierigen Marktsituation sprach sich der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Christoph Boge, daher dafür aus, einer Geschäftspolitik der gedämpften Preise den Vorzug zu geben.

In der regen Diskussion wurden nach Angaben der Initiatoren zudem viele weitere Themen angerissen wie Cybersicherheit, Notstromversorgung bei Blackout oder Brownout, Wasserstoff, Gas-und Strom-Preisdeckel und auch die praktische Umsetzung der angekündigten Beihilfen des Bundes.