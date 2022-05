Von der Pferdeklinik in die eigene Praxis

Sein Traum war es, Mediziner zu werden und Menschen dabei zu helfen, ihr Übergewicht zu verlieren. Auf dem Weg dorthin nahm der 33-jährige Telgter Alexander Klauß jedoch einen Umweg. Der erste berufliche Weg führte ihn nämlich nach dem Realschulabschluss zur Pferdeklinik Telgte. Hier absolvierte er ein Praktikum.

Das gefiel ihm so gut, dass er seinen Traum in den Hintergrund stelle und dort ab 2006 eine dreijährige Ausbildung zum tierärztlichen Fachangestellten absolvierte. Er arbeitete im OP-Bereich mit, nahm Narkosen vor und assistierte bei Operationen. Sechs Jahre lang setzte er sich für die Gesundheit und das Wohlergehen von Pferden ein. Einmal war es sogar eine Giraffe, die mit einem Beinbruch in die Klinik kam.

Zwischendurch hielt sich Alexander Klauß körperlich fit und beschäftigte sich mehr und mehr mit seiner eigenen Nahrungsaufnahme. Dabei stellte er fest, dass auch die Ernährung eine Form von Medizin für den Körper sein kann. Er erkannte, dass der Zeitpunkt gekommen war, beruflich zu neuen Ufern aufzubrechen. Er verließ die Pferdeklinik, machte 2013 das Abitur und studierte anschließend sechs Semester Oecotrophologie.

Erfahrungen in der Ernährungsberatung

Während des Studiums arbeitete Alexander Klauß im Zentrum für Sportmedizin. Dort sammelte er weitere Erfahrungen in der Ernährungsberatung und in gezielter Gewichtsreduzierung: „Ich habe erst mit der Zeit festgestellt, wie viel Einfluss unsere tägliche Ernährung auf unserer Gesundheit nimmt und wie wir diese positiv und auch negativ beeinflussen können.“

Vor drei Jahren hat sich Alexander Klauß selbstständig gemacht und eine Praxis eröffnet. Gleichzeitig hat er als Ernährungsberater der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Krankenkassenzulassung erworben.

Der Start in die Selbstständigkeit war nicht einfach. Denn die Corona-Pandemie habe die Situation für Selbstständige enorm erschwert. Viele Menschen hätten andere Wünsche als eine Ernährungsberatung.

Diese Zeit nutzte Alexander Klauß, um Daten zu sammeln und sich weiter zu bilden. Sein Ergebnis bestätigt ihn in seinem zukünftigen Tun: „Die Mehrzahl der Deutschen ist übergewichtig oder sogar schon adipös. Viele von ihnen leiden sehr unter ihrem Gewicht. Sie wissen aber oft auch nicht, wie sie dieses langfristig ändern können.“ Die Zahl der stark übergewichtigen Männer und auch Frauen steige weiter: Bewegungsarmut, Home-Office und Stressessen seien Folgen der Corona-Pandemie.

Gefühle und Gewohnheiten der Patienten

Alexander Klauß hat sich auf die Gefühle und Gewohnheiten der Patienten spezialisiert. Er will mit ihnen gemeinsam erörtern, wie sich diese ändern ließen. „Ich höre von meinen Besuchern immer wieder, dass ihnen nicht bewusst ist, dass sie mit ihrem Essen oft mehr Energie aufnehmen als der Körper benötigt. In meiner Beratung spreche ich keine Verbote aus. Für mich steht ein gesunder Umgang mit allen Lebensmitteln im Fokus“, betont er.

Mit einem Beispiel möchte Alexander Klauß das Bewusstsein schärfen: „Hunger ist ein körperliches Verlangen nach Nahrung. Dabei signalisiert der Körper, dass er Energie benötigt.“ Und Appetit? Appetit bezeichnet Alexander Klauß als die Lust zu essen. „Das hat nichts mit echtem Bedarf zu tun.“

In einem weiteren Beispiel vergleicht er einen Schokoriegel mit 800 Gramm Erdbeeren. Beide enthielten dieselbe Kalorienmenge. „So eine große Menge Erdbeeren zu essen ist aber schon eine Herausforderung“, sagt er. Viele hätten verlernt, beim Essen auf den eigenen Körper zu hören. Alexander Klauß: „Manchmal reicht schon ein kurzer Duft von ofenfrischen Brötchen oder das appetitliche Aussehen von Speisen und schon ist der Appetit da.“