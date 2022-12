Von der Weihnachtsbäckerei bis zum Kabarett

Das kulturelle Jahr 2022 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Doch das Finale im Dezember hat es noch einmal so richtig in sich. Namhafte Künstler haben sich angesagt, um den Countdown in jeder Hinsicht zu einem Erlebnis zu machen. Und wie immer gilt: Jeder Geschmack wird bedient, die „Kultur-Köche“ des Bürgerhauses haben ein schmackhaftes Menü für jeden Geschmack gezaubert.

Das Witzigste aus dem Jahr 2022 präsentieren „Onkel Fisch“ bereits an diesem Samstag (3. Dezember) ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Im Radio blicken „Onkel Fisch“ für WDR 2 und SWR 3 alle sieben Tage in ihren „hochgelobten Sendungen auf die Woche zurück“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Von der Kurzstrecke fürs Radio gehts am Ende des Jahres zum fünften Mal auf lange Tour durch die Theater der Republik. Dieser Jahresrückblick ist anders, denn die beiden Bewegungsfanatiker von „Onkel Fisch“ präsentieren 365 Tage in 90 atemlosen Minuten: Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Action-Kabarett direkt aus den kreativen Köpfen des Duos. Tickets kosten 23 Euro im Vorverkauf.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Fröhliche Weihnachten aus Frauen- und Männersicht wünscht der münsterische Kabarettist Carsten Höfer am kommenden Donnerstag (8. Dezember) ebenfalls um 20 Uhr im Bürgerhaus. Weihnachten ist die Zeit der Liebe, so sagt man. Aber Mann und Frau verstehen darunter allzu oft ziemlich verschiedene Sachen. „Gentleman-Kabarettist und Bestseller-Garant Carsten Höfer hat endlich ein Auge auf die jährlich wiederkehrenden Probleme zwischen Mann und Frau zur Weihnachtszeit geworfen und die passenden Lösungen erarbeitet“, versprechen die Veranstalter. Wann, wie und warum wird die eigene Wohnung zum Fest dekoriert? Welcher Baum soll wann und wo gekauft werden? Darf er Dekokerzen anzünden, um den Abend romantisch zu gestalten? Schenken wir uns was? Lieben Sie Weihnachtsmärkte? Viele Fragen, die Mann und Frau oft ganz unterschiedlich beantworten. Das Gute an Höfers Programm: Es beschert Allen schönere Weihnachten – Frauen, Männern, Anfängern, Fortgeschrittenen und sogar Weihnachtsmuffeln! Tickets kosten 21 Euro im Vorverkauf.

„Guido Cantz: Entertainer zappt sich durchs volle Programm“ heißt es am Freitag (9. Dezember) ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Mit seinen Erfolgsshows „Verstehen Sie Spaß“, „Die Montagsmaler“ und „Für immer Kult“ und seinen regelmäßigen Auftritten in TV-Rennern wie „Genial daneben“ oder „Meister des Alltags“ ist Guido Cantz einer der meistbeschäftigten TV-Stars der Nation. Guido Cantz zappt sich in seinem Programm „Das volle Programm – Ich sehe was, was du nicht siehst“ amüsant und urkomisch durch 70 Jahre deutsche Fernsehgeschichte – vom ersten Testbild bis zum letzten Dschungelkönig. Auf seiner Zeitreise begegnet das Publikum TV-Ikonen mit vier Beinen (Lassie, Black Beauty, Joko und Klaas), mit zwei Beinen (von Peter Frankenfeld bis Florian Silbereisen) und sogar einem ohne Beine (Flipper). Karten im Vorverkauf kosten 25 Euro.

Nicht nur Weihnachtliches

„Weihnachtslieder im Stil der 20er- und 30er-Jahre“ gibt es am 10. Dezember (Samstag) ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Neun Solisten und ein Sänger tragen in souveräner Manier weihnachtliche Musik im Stil der 20er- und 30er-Jahre vor. Mit ironischem Unterton und leicht unterkühltem Charme bietet Dennis Wittberg eine Zusammenstellung von bekannten Schlagern mit brandaktuellen und zeitkritischen Texten. So werden Werke, wie „Vom Himmel hoch“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ nicht etwa als weltliches Werk, sondern als Foxtrott gespielt, gerade so als wäre es in den 1920er-Jahren entstanden. Auch das bekannte „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ kommt in einer noch nie da gewesenen kabarettistischen Meisterleistung daher. Wittberg wird dabei von den Schellack-Solisten begleitet. Die musikalische Leitung dieser famosen Truppe liegt in den bewährten Händen von Jens Hunstein. Tickets im Vorverkauf kosten 23 Euro.

Kinderherzen werden bei der „Weihnachtsbäckerei“ höher schlagen, die am 11. Dezember (Sonntag) ab 15 Uhr im Bürgerhaus zur Aufführung kommt und sich an Kids im Alter ab vier Jahren richtet: Tom Teuer präsentiert „Mit Alfons Zuckerwatte in der Weihnachtsbäckerei“. Die Karten im Vorverkauf kosten sechs Euro. An Klassikfans richtet sich der Auftritt des Trios „E.T.A.“. Das Ensemble gewann 2021 den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs sowie den Bonner Rotary Musikpreis. Die jungen Musiker werden von Niklas Schmidt (Trio Fontenay) an der Musikhochschule Hamburg unterrichtet. Seit 2021 studieren sie außerdem bei Dirk Mommertz an der Musikhochschule in München. Im Dezember 2020 wurde das Trio E.T.A. in der NDR-Sendung „Podium der Jungen“ einem breiten Publikum vorgestellt, außerdem gab es Hörfunk-Produktionen im Deutschlandfunk und im SWR. Der Eintritt kostet 18 Euro (Vorverkauf). Alle Karten zu den Veranstaltungen gibt es bei Tourismus + Kultur in der Kapellenstraße 2. Sie können ebenfalls unter www.reservix.de gekauft werden (außer Trio E.T.A.).