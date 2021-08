Von Hagen Rether bis Wilfried Schmickler

Am 4. September beginnt der Ticketvorverkauf für die Kultursaison 2021/22.

Der Kulturspiegel für die Saison 2021/22 ist in der Tourist-Info erhältlich und kann im Internet eingesehen werden.

Es geht wieder los mit Telgtes Kultur. Am 4. September (Samstag) beginnt der Ticketvorverkauf für die Saison 2021/22. Ab 9 Uhr sind die Karten auf www.reservix.de freigeschaltet.

Unter den Künstlern, die in der neuen Saison auf die Bühne des Bürgerhauses kommen, finden sich wieder viele bekannte Namen: Wilfried Schmickler, Bernhard Hoecker, Jürgen Becker, Hagen Rether, Frieda Braun, Mathias Tretter und Die Distel stehen unter anderem auf der Agenda.

Das VHS-Fotoforum Telgte wird mit der Multivisionsshow „Telgte – die Zeit ändert dich“, einen besonderen Blick auf die zurückliegenden Jahrzehnte in der Stadt werfen. Auch das in der letzten Saison gestartete „Kneipenquiz“ wird ebenso wie das mit der Gastronomie des „Mittendrin“ veranstaltete „Knigge-Dinner“ fortgesetzt.

Sollte der Fortgang der Pandemie es nötig machen, wird auch in dieser Saison flexibel reagiert werden müssen. Schon jetzt ist klar: Einige Termine sind bereits ausgebucht, weil sie eigentlich in der letzten Kultursaison geplant waren, aber verschoben werden mussten. Vorerst gilt: Die kommende Saison 2021/2022 beginnt im September und reicht bis in den Juni 2022.

Ticketinhaber und Interessierte werden gebeten, sich vor Beginn der Veranstaltung auf der Homepage über mögliche Neuerung zu informieren.

Und: Im Moment gilt für alle Veranstaltungen die „3G-Regel“: Die Gäste müssen also vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Der Kulturspiegel ist in der Tourist-Info, Kapellenstraße 2, erhältlich oder auf www.telgte.de einzusehen.

Mehr Informationen unter: Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2,

0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de oder www.telgte.de.