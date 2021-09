Von maximal elf auf 400 Mbit/s

Der erste Glasfaseranschluss im Außenbereich, der im Kreis Warendorf über das Bundesförderprogramm Breitband realisiert wird, ist am Freitag bei Familie Jäger in der Bauerschaft Lehmbrock aktiviert worden. 462 Anschlüsse werden es in Ostbevern insgesamt sein, rund 13 000 Haushalte sind es kreisweit.

„Das Internet“, antwortete Reinhold Jäger mit einem Grinsen auf die Frage von Landrat Dr. Olaf Gericke, was denn jetzt besser werde mit der Aktivierung des Glasfaseranschlusses. „Das dauerte bisher immer, wenn die Kinder beim Lernen etwas nachschauen wollten.“ Und seine Frau Maria fügte hinzu: „Die sind beim Homeschooling ständig rausgeflogen.“ Sie selbst habe das als Kita-Leiterin in Ostbevern auch leidvoll erfahren müssen

Dieses Problem dürfte jetzt der Vergangenheit angehören. Bei den Jägers wurde in der Ostbeverner Bauerschaft Lehmbrock am Freitag der erste Glasfaseranschluss im Kreis Warendorf aktiviert, der über das Bundesförderprogramm Breitband realisiert wurde. Die Familie kann künftig mit ihren gebuchten 400 Mbit/s ins Internet und muss sich nun wohl keine Sorgen mehr machen, dass es an der Geschwindigkeit beim Surfen fehlen könnte. Bislang mussten die Jägers mit maximal elf Mbit/s auskommen.

In Ostbevern werden 462 Haushalte an 350 Adressen in den nächsten Monaten ans Glasfasernetz angeschlossen. Die Deutsche Glasfaser hofft, diese Arbeiten bis zum Ende des Jahres 2021 abschließen zu können. Sukzessive kommen anschließend die übrigen Kommunen im Kreis an die Reihe. In Ostbevern sind dafür 120 Kilometer Tiefbau vonnöten, im gesamten Kreis sind es 2500 Kilometer.

„Unser Ziel ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle zu schaffen. Auch auf dem Land muss es tolle Internetverbindungen geben“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke, der von einem „Meilenstein“ sprach. Er erinnerte sich an seine ersten Gespräche in Berlin, als es um den Breitbandausbau im ländlichen Raum ging: „Ich habe den Verantwortlichen gesagt, die Welt besteht nicht nur aus dem Potsdamer Platz.“ Sprich aus den großen Städten. „Sondern wir müssen auch das Land in den Blick nehmen.“

Bürgermeister Karl Piochowiak erinnerte an die Notwendigkeit einer voranschreitenden Digitalisierung. Die Corona-Pandemie sei ein Weckruf gewesen. „Und die Glasfaserversorgung auf dem Land ist da ein ganz wichtiger Bestandteil.“

Bis Ende 2023 sollen es kreisweit 13 000 Haushalte sein. Mit einem Gesamtvolumen von 160 Millionen Euro gehört das Förderprogramm im Kreis Warendorf zu den größten in ganz Deutschland.