Von Palmstöcken und dem Telgter Hungertuch

Hintergründiges zu Ostern: Am Palmsonntag (10. April) lädt das Museum Religio in Telgte um 15 Uhr zu einem Nachmittag ein, der den Karwochenbräuchen und Hungertüchern gewidmet ist. „Die Karwoche umfasst die Tage von Palmsonntag bis Karsamstag“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem Vortrag „Von Palmstöcken, Kreuztrachten und Klapperkindern“ stellt Dr. Alois Döring diese Bräuche vor. „Die Bräuche an Palmsonntag orientieren sich an der Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem mit dem Streuen von Palmzweigen“, heißt es weiter.

In der Gegenreformation wurden Kreuzwegprozessionen (Kreuztrachten) an Karfreitag eingeführt, die den Leidensweg Christi nach Golgota nachempfinden, beispielsweise in Menden, Wiedenbrück oder Delbrück. Das Klappern ist eine Brauchübung katholischer Regionen, wobei von Gründonnerstag bis Karsamstag Kinder und Jugendliche die Tageszeitansage und den Ruf zum Gottesdienst an Stelle der schweigenden Glocken übernehmen. Vom Gloria der Gründonnerstagsmesse bis zur Auferstehungsfeier verstummen nämlich aufgrund liturgischer Vorschrift die Kirchturmglocken.

Dr. Rudolf Suntrup widmet sich den Bildprogrammen alter Fastentücher. In ihren Anfängen waren Fasten- oder Hungertücher zumeist schlicht gehalten. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit änderte sich die Gestaltung vielfach: In großen Bildfeldern zeigen sie Bildprogramme mit einer Vielzahl von szenischen Darstellungen aus der Bibel und weiteren Vorlagen. Im Kurzvortrag werden einige hervorragende Beispiele vorgeführt und wird die Besonderheit des Telgter Hungertuches erklärt.

In der Buchpräsentation wird die Neuerscheinung mit dem Titel „Verhüllungen im sakralen Raum. Fastentücher in Rheinland und Westfalen im 20. und 21. Jahrhundert“ zusammengefasst präsentiert. Nach dem ersten Vortrag ist eine kleine Pause. Die Kosten betragen fünf Euro und berechtigen zum Museumsbesuch.

Anmeldungen unter besucherservice@telgte.de oder

0 25 04/ 93 120. Weitere Informationen unter www.museum-religio.de.