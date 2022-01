Vorfreude auf das 100-Jährige

Der Vorstand des SV Ems Westbevern steht in den Startlöchern: 2023 besteht der Verein seit 100 Jahren – und dieses Jubiläum gilt es ausgiebig zu feiern. Der Rahmen der Festivitäten steht bereits.

Im Bezug auf die sportlichen Aktivitäten hoffen die Verantwortlichen und Kinder, dass bald wieder der normale Rhythmus einkehrt. Und mit Blick auf das Jubiläum arbeitet man im Vorfeld intensiv an der Infrastruktur der Sportanlage.

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus: Das Jahr 2023 steht beim SV Ems Westbevern ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Denn dann besteht der Verein seit einem Jahrhundert. Die Feierlichkeiten und Aktionen zum 100-Jährigen standen nun im Mittelpunkt einer Gesamtvorstandssitzung im Sportheim. Aber auch die aktuelle (Corona)-Situation spielte eine wichtige Rolle.

Stolz auf die Mitglieder ist man im Vorstand des SV Ems Westbevern. Trotz der Corona-Pandemie und dadurch bedingte Einschränkungen im angeboten Sportbetrieb in den Abteilungen, ist die Mitgliederzahl stabil geblieben. „Dass sie uns auch in dieser schwierigen Zeit die Treue halten, dafür sind wir sehr dankbar“, betonten Vereinsvorsitzender Bernd Hugenroth und Geschäftsführer Stefan Schulze Hobbeling auf der Gesamtvorstandssitzung.

Erste Daten: Vom 11. bis 13. August

Dank galt in diesem Zusammenhang aber auch den vielen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die durch Corona einen zusätzlichen Aufwand zu den Übungseinheiten bewältigen müssen, dieses unter den Vorgaben gut umsetzen und einhalten.

Eine gute Basis für den Verein, der 2023 sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Vom 11. bis 13. August soll das Jubiläum mit sportlichen Aktivitäten bei einem Spielenachmittag zum Auftakt auf dem Sportplatz, einem Festakt am 12. August in der Mehrzweckhalle sowie einem Frühschoppen am Sportplatz als Abschluss begangen werden. Zielgruppe sind alle Westbeverner.

Das Jubiläum sollte die grundsätzlichen Charaktere des Sportvereins widerspiegeln: bodenständig, familienfreundlich, gesellig und offen für den Breitensport. Alle Mitglieder sollen sich im Jubiläumsjahr wiederfinden, daher gibt es eine Kombination aus Veranstaltungen und Aktionen des Gesamtvereins.

Den vorgelegten Grundüberlegungen, die auch ein positives Echo im Gesamtvorstand fanden, sollen in Zukunft Details in einem noch zu bildenden Gremium für den Ablauf des Jubiläums erarbeitet werden.

Aktuell steht das Präventionskonzept im Vordergrund, das von Sebastian Beuing und Marina Leve erstellt und vom Vorstand beschlossen wurde. Sebastian Beuing wies noch einmal auf die Schulung am 31. Januar (Montag) von 19 bis 21.30 Uhr hin. Das Konzept sieht vor, allen Trainerinnen und Trainern jährlich eine Schulung anzubieten. Darin soll es um die Sensibilisierung zum Thema sexuelle Gewalt gehen. Sebastian Beuing nimmt Anmeldungen für die ausstehende Schulung entgegen. Ein Leitbild des SV Ems Westbevern diesbezüglich soll in nächster Zeit an allen Sportstätten sichtbar ausgehängt werden.

Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im Sommer durchgeführt. Gebildet werden soll ein Jugendausschuss mit einer abteilungsübergreifenden Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche (bis maximal 21 Jahren). Das gesteckte Ziel: Gestaltungsmöglichkeiten für die Jugendlichen und dadurch persönliche Weiterentwicklung, Jugend-Impulse in der Vorstandsarbeit und Vereinsführung einzubringen.

Mit dem bereits aktiven J-Team im Volleyballsport ist man im Austausch. Die Nutzung der Räume im Sportheim und Pavillons ist ausschließlich für Mitglieder vorgesehen.

Bei den Berichten aus den Abteilungen wiesen die zuständigen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter darauf hin, das dass Training in einigen Disziplinen wieder aufgenommen wird, andere aber noch warten aufgrund der Pandemie. Bei allen schwang die Hoffnung mit, das man gerne bald wieder zum gewohnten Ablauf übergehen könne.

Bei der Mehrzweckhalle steht eine Dachsanierung an. Die Stadt hat der Sanierung des Dachs zugestimmt und stellt das Budget bereit. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal erfolgen. Wie die Einschränkungen für den Sportbetrieb aussehen werden, steht noch nicht fest.